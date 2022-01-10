Прорыв трубы на Дровяной пощекотал нервы автомобилистам. На очереди жильцы 137 домов

Последствия прорыва на Дровяной улице 10 января показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по фото, горячая вода хлынула под припаркованные на дороге автомобили, один из них передним колесом заступил в промоину.
Один из подписчиков уточняет, что ограждения появились ещё до того, как лопнула труба. «Были уже ограждения, но у нас люди умные чересчур: поставили свои машины за них и в итоге помешали аварийным службам», — пишет он.
В «Теплосети» сообщили, что работы идут у дома № 6 по Дровяной улице, движение между 12-й Красноармейской и Курляндской ограничено.
«В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — рассказали в компании.
По данным «Фонтанки», в зоне работ 137 зданий.
«Теплосеть» уточняет, что на время ремонта обеспечить жильцов теплом возможно по резервной схеме, поддержание температуры в домах находится в ведении управляющих компаний.
Окончание ремонта и перевод системы отопления в штатный режим намечены на 20:15 вторника, 11 января.
В прогнозах синоптиков ночное похолодание до 18–20, а местами и 23 градусов ниже нуля.