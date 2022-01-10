Прорыв трубы на Дровяной пощекотал нервы автомобилистам. На очереди жильцы 137 домов

Последствия прорыва на Дровяной улице 10 января показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по фото, горячая вода хлынула под припаркованные на дороге автомобили, один из них передним колесом заступил в промоину.

Один из подписчиков уточняет, что ограждения появились ещё до того, как лопнула труба. «Были уже ограждения, но у нас люди умные чересчур: поставили свои машины за них и в итоге помешали аварийным службам», — пишет он.



В «Теплосети» сообщили, что работы идут у дома № 6 по Дровяной улице, движение между 12-й Красноармейской и Курляндской ограничено.

