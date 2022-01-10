В Петербурге вновь «желтый» уровень погодной опасности. Город ждут 20-градусные морозы

«По информации Росгидрометцентра России, с 03:00 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры, местами до минус 20 градусов», — сообщает 10 января пресс-служба Смольного.
Жителей и гостей Северной столицы просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге зафиксирован рекорд по выпавшему снегу. По данным на 10 января, высота покрова впервые с начала зимы достигла 37 см. В отдельных районах Ленобласти снежный покров достиг 66 см.