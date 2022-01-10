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В Петербурге вновь «желтый» уровень погодной опасности. Город ждут 20-градусные морозы

Серьезное похолодание придет в город на Неве уже этой ночью. В Гидрометцентре прогнозируют до минус 20 градусов.

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«По информации Росгидрометцентра России, с 03:00 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры, местами до минус 20 градусов», — сообщает 10 января пресс-служба Смольного.

Жителей и гостей Северной столицы просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге зафиксирован рекорд по выпавшему снегу. По данным на 10 января, высота покрова впервые с начала зимы достигла 37 см. В отдельных районах Ленобласти снежный покров достиг 66 см.

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Комментарии (5)

VKuser54628618
Пришла беда нежданно, зимой снег и мороз- УЖАС...
инкогнитто
Работодателей обяжите попросить своих сотрудников воздержаться от поездок на работу. Клоуны!
В минус 10 надо сокращать рабочий день на час и так каждые послед пять градусов.
vku79
- 20 у них уже ЧП. Какие мы стали нежинками. В детстве при такой погоде играли на улице, а теперь желтый уровень.
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