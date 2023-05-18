И снова гейзер. На этот раз — на Костюшко

Между домами 54 и 58 по улице Костюшко бьет гейзер — вода разливается вокруг. Технологическое нарушение нашли во время испытаний теплосетей.
К дому 54 прибыли аварийно-ремонтные службы, рассказали «Фонтанке» 18 мая в пресс-службе АО «Теплосеть». Когда испытания закончатся, на месте прорыва организуют ремонт и восстановят благоустройство.
Накануне похожий «фонтан» помыл арку, ведущую во двор на Московском проспекте.
«Фонтанка» рассказывала о гидравлических испытаниях и графике отключения горячей воды в Петербурге.