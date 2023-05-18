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    И снова гейзер. На этот раз — на Костюшко

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    Между домами 54 и 58 по улице Костюшко бьет гейзер — вода разливается вокруг. Технологическое нарушение нашли во время испытаний теплосетей.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    К дому 54 прибыли аварийно-ремонтные службы, рассказали «Фонтанке» 18 мая в пресс-службе АО «Теплосеть». Когда испытания закончатся, на месте прорыва организуют ремонт и восстановят благоустройство.

    Накануне похожий «фонтан» помыл арку, ведущую во двор на Московском проспекте.

    «Фонтанка» рассказывала о гидравлических испытаниях и графике отключения горячей воды в Петербурге.


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