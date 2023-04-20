Теплоэнергетики определились, когда отключат горячую воду в Петербурге

Как только в Петербурге закончится текущий отопительный сезон, энергетики начнут готовиться к следующему. Для этого летом будут отключать горячее водоснабжение.



Теплоэнергетики и чиновники утвердили графики отключения горячей воды в Петербурге на лето 2023 года, сообщает 20 апреля пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Посмотреть, когда придется кипятить воду в этом году конкретно по вашему адресу, можно на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций: ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».