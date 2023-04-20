    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    771мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.65eur89.37
    ТЕМА ДНЯ

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Теплоэнергетики определились, когда отключат горячую воду в Петербурге

    6621
    12 комментариев

    Как только в Петербурге закончится текущий отопительный сезон, энергетики начнут готовиться к следующему. Для этого летом будут отключать горячее водоснабжение.

    Теплоэнергетики и чиновники утвердили графики отключения горячей воды в Петербурге на лето 2023 года, сообщает 20 апреля пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Посмотреть, когда придется кипятить воду в этом году конкретно по вашему адресу, можно на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций: ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».

    Отопительный сезон в Петербурге завершится, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет держаться выше +8 градусов в течение пяти дней, комитет по энергетике и инженерному обеспечению примет соответствующее решение и издаст распоряжение. Отключение горячей воды необходимо, чтобы провести плановый ремонт оборудования теплосетей и гидравлические испытания перед наступлением нового отопительного сезона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургГорячая водаОтключение горячей водыТеплосети
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close