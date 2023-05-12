В понедельник в Петербурге стартует проверка теплосетей. Она коснется семи районов

В понедельник, 15 мая, в Петербурге начнутся гидравлические испытания. Проверку теплосетей начнут с Приморского и Пушкинского районов.



Магистральные, распределительные и внутриквартальные сети проверяет также в Красногвардейском, Невском, Московском, Колпинском и Фрунзенском районах, сообщает 12 мая пресс-служба ГУП «ТЭК». Специалисты планируют испытать сети на прочность и плотность до 19 числа.

В ТЭКе обещают, что в этом году почти для половины потребителей ограничение горячей воды будет минимальным — от одного до четырех дней. Онлайн-график ограничения будут публиковать на сайте предприятия, как и подробную информацию о зоне проведения гидравлических испытаний.