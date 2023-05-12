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    В понедельник в Петербурге стартует проверка теплосетей. Она коснется семи районов

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    В понедельник, 15 мая, в Петербурге начнутся гидравлические испытания. Проверку теплосетей начнут с Приморского и Пушкинского районов.

    Магистральные, распределительные и внутриквартальные сети проверяет также в Красногвардейском, Невском, Московском, Колпинском и Фрунзенском районах, сообщает 12 мая пресс-служба ГУП «ТЭК». Специалисты планируют испытать сети на прочность и плотность до 19 числа.

    В ТЭКе обещают, что в этом году почти для половины потребителей ограничение горячей воды будет минимальным — от одного до четырех дней. Онлайн-график ограничения будут публиковать на сайте предприятия, как и подробную информацию о зоне проведения гидравлических испытаний.

    В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивают на четверть нагрузки, чтобы обнаружить ненадежные участки и заменить их до наступления холодов. На время испытаний температуру горячей воды понижают до 40 градусов. До 22 августа в Петербурге пройдет 262 гидравлических испытания.

    Петербуржцам советуют быть внимательными, пока идут испытания, не приближаться к разливам воды, не заходить за ограждения вокруг дефекта, не ходить и не ездить по затопленным участкам.

    В апреле теплоэнергетики утвердили график, по которому летом в Петербурге будут отключать горячую воду.


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