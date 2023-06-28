ГУП ТЭК приватизируют в 2024 году. Акции компании Смольный «не планирует» отдавать в частные руки

Акционирование было запланировано на 2022 год, законопроект предполагает перенос приватизации на 2024 год, рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко. Он добавил, что обоснованность переноса запуска реорганизации обусловлена санкционным давлением на социально-экономическую сферу и ростом цен на стройматериалы. Поэтому с 1 января 2023 года новые госконтракты на реконструкцию объектов ГУП не заключаются.

Заксобрание Петербурга на заседании 28 июня перенесло приватизацию ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на 2024 год. Соответствующий законопроект губернатора депутаты поддержали в первом чтении.

Инвестпрограмма, которая будет завершена в 2024 году, позволит увеличить капитализацию предприятия на 20 млрд. Сегодня стоимость ГУПа примерно 59,5 млрд рублей, добавил Сухенко.

В пояснительной записке указано, что по итогам приватизации 100% акций акционерного общества будут находиться в собственности города, а «приватизация акций акционерного общества не планируется». Предполагается, что город как единственный акционер «будет единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров» и контролировать финансово-хозяйственную деятельность АО.

Однако ранее чиновники прямо не опровергали, что в будущем у компании не могут появиться другие собственники, и уверяли, что изменение формы собственности не повлияет на рост тарифов.



На предприятии работают 7300 человек, ГУП обслуживает около 2 млн потребителей и 11,5 тыс. социальных объектов.

