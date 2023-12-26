Петербург забирает в собственность «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 6 млрд рублей

Петербургское ГУП «ТЭК» и ПАО «ТГК-1» намерены до нового года подписать договор о передаче акций «Теплосети Санкт-Петербурга» городу. Стоимость составит 6 млрд рублей.

По информации собеседников «Фонтанки», подписание запланировано на 27 декабря. Формально именно ТЭК покупает долю в «Теплосети» у ТГК-1. Стоимость пакета — 6 млрд рублей, ее будут выплачивать в рассрочку на 5 лет. После этого город будет владеть 100% акций «Теплосети» — через комитет имущественных отношений и городской ТЭК. Прямо сейчас, судя по данным на сайте компании, она на 60,5174% принадлежит ТГК-1, чьим основным собственником является «Газпром»; эту долю, судя по всему, и приобретает ГУП «ТЭК», у которого уже 21,4566%. Остальные 18,0260% были и остаются у КИО.

Эпопея с передачей «Теплосети Санкт-Петербурга» городу длится годами. По мере многочисленных попыток решить этот вопрос предлагалась различная форма выкупа (включая обмен на генерирующие активы ТЭК) и стоимость (включая 1 рубль, по предложению бывшего спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова). В 2014 году звучала нынешняя стоимость — 6 млрд рублей, и «Фонтанка» писала, что именно к этой цифре могут вернуться теперь.

Главная идея — перевести под контроль города все теплосетевые активы Петербурга (а у «Теплосети» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати районах — плюс Всеволожский район Ленобласти; она обеспечивает передачу половины теплоэнергии в городе). Кроме того, Смольный радикально не устраивали темпы работ по реконструкции газпромовской теплосети и размер инвестиционной программы. Поэтому с 2019 года бюджет начал инвестировать в эту программу, параллельно выкупая долю «ТГК-1». К освоению этих инвестиций возникали вопросы у Контрольно-счетной палаты, и на 2023 год средств на эти цели уже не закладывали — именно тогда стало известно, что от поступательного выкупа решено перейти к одномоментному.



Последние зимние сезоны показывают, что инфраструктура «Теплосети» нуждается в масштабном обновлении, о чем не перестает напоминать губернатор Александр Беглов. «Нам не просто отдают за рубль, мы вынуждены выкупать. Потом нужно будет вкладывать уже деньги в реконструкцию этих сетей», — отмечал он на заседании правительства в сентябре. Недостаточная инвестпрограмма «Теплосети Санкт-Петербурга» традиционно противопоставляется большим вложениям ГУП «ТЭК», которое, в том числе, с опережением графика приводит в порядок сети в Колпинском и Пушкинском районах, доставшиеся от обанкротившегося собственника. Именно ТЭК и должен будет наверстывать отставание в модернизации труб «Теплосети».