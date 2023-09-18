«Вопрос не в технике и не в деньгах». В Петербурге жилищники готовятся к нестандартной зиме эпохи призыва

Фото: ГУП ТЭК Поделиться Поделиться





Мощные реагенты, теплосети под контролем и механизаторы, не падающие с небес. В Петербурге накануне новой зимы обещают перемены.

Подготовку к зиме 18 сентября обсудили на заседании петербургского правительства. Погода пока еще позволяет рассуждать об этом в расслабленном режиме, но людей не хватает уже сейчас.

Трубы Глава комитета по энергетике Станислав Протасов привычно отчитался о том, сколько всего надо было подготовить к отопительному периоду: более 9 тысяч км теплосетей, более 700 котельных, 371 тепловой пункт и так далее. Это понятный жанр: провели испытания, где тонко — порвалось, залатали; сформировали ремонтные бригады, привезли дизель-генераторы. А уже зима покажет, насколько мы были готовы.

Чиновник отметил то, что видят все петербуржцы: этот сентябрь теплее прошлого. Год назад периодическое протапливание запустили 8 сентября, а полноценно батареи нагрелись 3 октября. Этот график еще есть возможность наверстать: прогнозы показывают, что к вопросу отопления надо будет подходить в последних числах сентября.

Вопросы крутились вокруг одного из главных ньюсмейкеров петербургских зим — «Теплосети Санкт-Петербурга». Говорили о тысячах аварий, о тонущих машинах, о «нерациональной политике ресурсоснабжающих организаций» и о том, что бюджет устранился от финансирования ее ремонтной программы. Глава комитета ответил, как позволяет должность: город инвестировал в программу «Теплосети», сейчас он сам изучает этот опыт — «насколько он был хороший и надлежащий». Контрольно-счетная палата, кстати, давно его изучила и свое мнение высказала. Но вопрос даже не в этом: губернатор Петербурга Александр Беглов уже неоднократно подчеркивал: ни одна коммерческая структура не в состоянии привести в порядок такой имущественный комплекс, как у «Теплосети», да еще с таким износом. Так что путь один — выкупать контроль над предприятием у газпромовской ТГК-1.

«Фонтанка» писала о том, что город давно решил добрать недостающий ему пакет акций одним куском, а не за счет ежегодных инвестиций в капитал «Теплосети» по 2–3 млрд. Переговоры дошли до важной точки: совет директоров ТГК-1 уже рассмотрел вопрос продажи. И на заседании правительства Беглов наконец-то произнес важное: «Кто-то снабжает теплом, город платит все, как полагается, до копеечки, но надо же в это вкладывать деньги, чтобы не было этих аварий. К сожалению, так не было… Сегодня мы ведем переговоры с собственником, я думаю, мы достигнем определенных результатов. И практически процентов 90 в следующем году будем иметь полностью под контролем города».

И на заседании правительства Беглов наконец-то произнес важное: «Кто-то снабжает теплом, город платит все, как полагается, до копеечки, но надо же в это вкладывать деньги, чтобы не было этих аварий. К сожалению, так не было… Сегодня мы ведем переговоры с собственником, я думаю, мы достигнем определенных результатов. И практически процентов 90 в следующем году будем иметь полностью под контролем города». «Но этого мало, что перейдет-то, — продолжал он. — Нам не просто отдают за рубль, мы вынуждены выкупать. Потом нужно будет вкладывать уже деньги в реконструкцию этих сетей». Если все сложится, то пусть не к этому, но к следующему сезону город будет готовить львиную долю труб теплоснабжения самостоятельно.

Дома и дворы К зиме готовят более 24 тысяч зданий. Как рассказал глава жилкома Олег Зотов, один из основных процессов — текущий ремонт, управляющие организации выполнили его на 3,6 млрд. Но опыт предыдущих зим показывает, что настоящее бедствие — это незавершенный к холодам капитальный ремонт инженерных систем и крыш. По словам Зотова, системы теплоснабжения ремонтировали в 251 доме, в 188 они уже сданы, в 63 — на завершающих стадиях, там стучатся в двери к вернувшимся в город дачникам. Кровли — это 364 адреса, 222 закончены.

Управляющие организации с 2019-го до 2022 года проложили по желобам крыш греющий кабель — в 335 домах. В 2023 году план — 185 адресов. Всего от снега и наледи необходимо чистить 13 390 металлических и мягких крыш. Кровельщиков в УК, между тем, 523 — это 83% от штатной численности, но по договорам субподряда обещают привлекать еще до 860 человек.

Нынешняя зима станет первой, в которую уборку внутриквартальных дворов целиком будут проводить жилагентства, для которых закупили оборудование и набрали людей. «Сегодня набрано свыше 80% от необходимого количества дворников, это 3 483 человека, — рассказал Зотов. — И 65% механизаторов — это 818 человек. В среднем еженедельно на работу принимаются порядка 50 человек». К началу отопительного периода агентства планируют укомплектовать на 90%. Дороги Петербургские дорожники тоже на пути к аналогичной реформе, дорожные предприятия должны переодеться в бюджетные учреждения и получать улицы под уборку без всяких конкурсов. Пока у них действуют старые контракты, и на дороги собираются выгнать 1,5 тысячи единиц уборочной техники, 383 — средств малой механизации.

Если про людей, то это 2 249 водителей, 1 828 механизаторов и 841 работник ручной уборки. На начало сентября подготовили 1 143 единицы техники (76% от плана), набрали 1 464 водителя (65%), 997 механизаторов (54%), 566 ручников (67%). Субподрядчики смогут представить еще почти 1,3 тысячи дворников и 490 машин. Повеяло зимой-2021/2022, когда посреди сезона выяснилось, что людей для уборки катастрофически не хватает, а вылилось это в уголовные дела и постыдный диагноз от прокуратуры. Но глава комблага Василий Пониделко подчеркнул, что проблемы в двух предприятиях — ГУДП «Центр» и «Коломяжское», и там хотят к зиме набрать 80% от штата. В идеале же иметь «экипаж» в три человека на одну машину. Беглов явно был неприятно удивлен. Он несколько раз уточнил у финансового блока, выделяют ли нужное количество денег на уборку дорог и дворов, услышал, что в этом смысле царит полная симфония, и подвел итог: «Мы закупили достаточное количество техники, но работа должна идти не в одну смену, а в две, три смены, особенно при больших залпах снегопада. Это вопрос номер один — укомплектование водителями и механизаторами, это касается не только двух предприятий, но и других. Я понимаю, что сегодня непросто набрать персонал, потому что у нас и призыв идет, и многое-многое другое, и оборонка работает. Но надо находить нестандартные решения, потому что если мы не будем их находить — с неба водители и механизаторы к нам не упадут. У нас вопрос не в технике и не в деньгах».

Еще один классический предзимний вопрос — чем будут посыпать дороги. Здесь тоже обнаружились новости: дорожники закупили под 20 тысяч тонн многокомпонентного реагента «бионорд».

В целом от бессолевой диеты город отказался уже года 4 назад, но засыпали улицы — пусть и от души — обычной технической солью, мощный «бионорд» использовали буквально щепотками, всего его год назад приобрели 55 тонн. Не столько, впрочем, из-за экологических соображений, сколько из-за стоимости. Одновременно Олег Зотов еще в прошлом декабре делился впечатлениями от поездки в столицу: «Они засыпали Москву реагентами, просто засыпали. Там нет ни снега, ни льда, весь снег и лед превратились в воду и ушли в стоки. Вывоз снега практически не осуществлялся. Какие реагенты они применяют — коллеги не захотели с нами поделиться этой секретной информацией. Но то, что я увидел на дорогах, — это «бионорд», кальциевая соль. И Москва полностью отказалась от использования песка. Я думаю, что с течением времени, по мере оттачивания технологии, мы тоже к этому придем».

Сейчас «бионорд» заготовлен и для внутриквартальных территорий, и для тротуаров центральных районов. Власти называют это пилотным проектом. «Да, этот препарат стоит дороже, чем соль, он более современен, так же безопасен, как соль, он саморазлагающийся. Он особенно незаменим при температурных качелях, когда слой снега превращается в такой стеклянный лед. Уверен, что эффект будет очень хороший». Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

