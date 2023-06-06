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    В Петербурге меняют организацию уборки дорог. ГУДП «Центр» больше не будет существовать

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    Реформа дорожных предприятий в Петербурге дошла до стадии их преобразования в бюджетные учреждения. Проект постановления комитета по благоустройству опубликован 6 июня. Согласно документу, ГУДП «Центр» преобразовывается в ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства». ГУДСП «Курортное», ГУДСП «Петродворцовое» и ГУДП «Путь» — соответственно в Северо-Западное, Юго-Восточное и Юго-Западное управления.

    Предметом их работы являются содержание автомобильных дорог регионального значения и пешеходных территорий с размещенными на них элементами благоустройства, если они не находятся во владении третьих лиц. Характерно, что применительно к дорогам никакого районного распределения не прописано. А вот с пешеходными зонами за каждым учреждением закреплено всего по одному району: Центральный, Калининский, Пушкинский и Красносельский. Как пояснили в комитете, только в этих районах и есть такие зоны, не включенные в 300-е постановление правительства и не учтенные в составе региональных дорог.

    Одновременно меняется предмет деятельности подведомственного комблагу Центра комплексного благоустройства: в частности, оттуда вычеркивают вопросы содержания дорог и пешеходных зон.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о планах Смольного по реформированию отрасли. Унитарные предприятия, в соответствии с федеральным законом, меняют свою структуру, становятся бюджетным учреждениями. После этого они будут получать договоры на содержание дорог не по аукциону, а в рамках бюджетного задания. При этом до конца 2023-го продолжают действовать обычные контракты, заключенные с подрядчиками еще прошлым летом.

    Аналогичные преобразования уже произошли в отрасли содержания внутриквартальных территорий: жилищные агентства были реформированы в ГБУ и начали без торгов убирать дворы, постепенно перенимая кварталы от действующих подрядчиков. Сейчас так содержатся уже 70% внутриквартальных территорий.

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