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    В Петербурге назвали подрядчиков на уборку города в ближайшие полтора года

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    Комитет по благоустройству опубликовал накануне данные о результатах конкурсов на содержание городских улиц. 20 млрд рублей на полтора года распределили без неожиданностей

    Согласно данным сайта госзакупок, больше всего районов, как обычно, достались ГУДП «Центр»: Центральный (1,5 млрд рублей), Московский (1,4 млрд), Василеостровский (1 млрд), Фрунзенский (1,1 млрд), Петроградский (980 млн) и Адмиралтейский (970 млн).

    ГУДСП «Курортное» будет работать в Курортном же районе (880 млн) и в Кронштадте (215 млн).

    Автопарк № 7 «Спецтранс» традиционно получил Невский (1,4 млрд) и Красногвардейский (1,3 млрд) районы.

    ГУДП «Путь» выиграл два юго-западных лота: Красносельский район (1,1 млрд) и Кировский (91 млрд).

    АО «Автодор» будет содержать улично-дорожную сеть в Колпинском (726 млн) и Пушкинском (1,3 млрд) рублей.

    ГУДСП «Петродворцовое» будет работать в одноименном районе за 625 млн рублей.

    ОАО «Коломяжское» получило три крупных контракта на севере города: Приморский район (1,7 млрд), Выборгский (1,6 млрд) и Калининский (1,2 млрд). Последний лот стал единственным из всех, где была реальная конкуренция, в остальных случаях на конкурсы подавали по одной заявке. «Фонтанка» рассказывала, что именно Калининский район в последние годы приносил неожиданности при распределении контрактов.

    Все подрядчики входят в традиционный пул компаний, которые из года в год получают контракты на содержание дорог, и почти все они (кроме «Автопарк № 7 Спецтранс») – принадлежат городу. Отсутствие конкуренции – тоже традиция, в свое время оно привело к возбуждению антимонопольного дела о «снежном» картеле.

    Не случилось борьбы и в прошлый раз, когда Смольный искал подрядчиков на первое полугодие 2022-го. Однако по итогам зимы и у жителей города, и у прокуратуры возникло множество претензий к организации уборки, было возбуждено несколько уголовных дел. Смольный объявил о начале реформы: коммерческие конкурсы заменят на бюджетное задание, и его будут безальтернативно получать бюджетные учреждения, в которые и должны преобразовать дорожные предприятия. Тем не менее сейчас контракты распределили привычным способом, причем окончание работ по ним намечено на конец 2023 года – то есть на середину зимы. В обычных условиях это означало бы, что городу придется проводить новые конкурсы прямо посреди самого напряженного времени в году. Однако есть вероятность, что к тому времени подрядчики получат необходимый статус бюджетных учреждений и этой процедурной проблемы не возникнет.

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