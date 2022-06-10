В Петербурге назвали подрядчиков на уборку города в ближайшие полтора года

ОАО «Коломяжское» получило три крупных контракта на севере города: Приморский район (1,7 млрд), Выборгский (1,6 млрд) и Калининский (1,2 млрд). Последний лот стал единственным из всех, где была реальная конкуренция, в остальных случаях на конкурсы подавали по одной заявке. «Фонтанка» рассказывала, что именно Калининский район в последние годы приносил неожиданности при распределении контрактов.

Все подрядчики входят в традиционный пул компаний, которые из года в год получают контракты на содержание дорог, и почти все они (кроме «Автопарк № 7 Спецтранс») – принадлежат городу. Отсутствие конкуренции – тоже традиция, в свое время оно привело к возбуждению антимонопольного дела о «снежном» картеле.



Не случилось борьбы и в прошлый раз, когда Смольный искал подрядчиков на первое полугодие 2022-го. Однако по итогам зимы и у жителей города, и у прокуратуры возникло множество претензий к организации уборки, было возбуждено несколько уголовных дел. Смольный объявил о начале реформы: коммерческие конкурсы заменят на бюджетное задание, и его будут безальтернативно получать бюджетные учреждения, в которые и должны преобразовать дорожные предприятия. Тем не менее сейчас контракты распределили привычным способом, причем окончание работ по ним намечено на конец 2023 года – то есть на середину зимы. В обычных условиях это означало бы, что городу придется проводить новые конкурсы прямо посреди самого напряженного времени в году. Однако есть вероятность, что к тому времени подрядчики получат необходимый статус бюджетных учреждений и этой процедурной проблемы не возникнет.

