В Петербурге в сотни раз увеличили закупку сильного реагента к зиме. Песка станет меньше

В Петербурге ближайшей зимой запустят пилотный проект по использованию противогололедного материала — реагента бионорд. Его массово применяют в Москве, но в Петербурге ранее закупали незначительное количество.



Как рассказали 18 сентября на заседании городского правительства, объем закупки составит 19,4 тысячи тонн на всю зиму. Использовать его будут на тротуарах, особенно в историческом центре Петербурга.

Для сравнения, к прошлой зиме в Петербурге закупили 55 тонн бионорда. Он эффективнее, но и значительно дороже хлористого натрия, который был и остается главным реагентом для борьбы с гололедом. Городские чиновники год назад отмечали, что бионорд применяется в Москве.