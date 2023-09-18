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    В Петербурге в сотни раз увеличили закупку сильного реагента к зиме. Песка станет меньше

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    В Петербурге ближайшей зимой запустят пилотный проект по использованию противогололедного материала — реагента бионорд. Его массово применяют в Москве, но в Петербурге ранее закупали незначительное количество.

    Как рассказали 18 сентября на заседании городского правительства, объем закупки составит 19,4 тысячи тонн на всю зиму. Использовать его будут на тротуарах, особенно в историческом центре Петербурга.

    Для сравнения, к прошлой зиме в Петербурге закупили 55 тонн бионорда. Он эффективнее, но и значительно дороже хлористого натрия, который был и остается главным реагентом для борьбы с гололедом. Городские чиновники год назад отмечали, что бионорд применяется в Москве.

    Как рассказал на заседании глава комитета по благоустройству Василий Пониделко, бионорд так же безопасен, как техническая соль.

    В этом году дорожники закупают 144 тыс. тонн технической соли и 88 тыс. тонн песка для обработки проезжей части и тротуаров. При этом, как рассказал на заседании глава комитета по благоустройству Василий Пониделко, применение песка в этом году решили сократить, чтобы не создавать запыленность и не увеличивать количество смета.

    О том, почему в последние годы город отказался от так называемой бессолевой диеты, читайте на «Фонтанке».

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