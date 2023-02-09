Пробовали без соли, ну не получается. Сколько в Петербурге уже высыпали реагентов и как это объясняют

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Меньше снега — больше реагентов. Комитет по благоустройству рассказал, почему нынешняя зима уже стала самой соленой за много лет.



С 15 октября городские предприятия высыпали на дороги Петербурга 45,6 тысячи тонн. Для сравнения: за весь прошлый сезон (то есть с октября 2021-го до апреля 2022-го) израсходовали лишь 34,1 тысячи. Использование песка, напротив, сократилось: 132 тысячи тонн за весь зимний период-2021/2022 и 44,5 тысячи — за прошедшую часть нынешнего.

Дорожники заранее готовились к тому, что уборка снега и содержание дорог будут проходить по новой технологии. Это видно по закупкам: как рассказали «Фонтанке» в комблаге 9 февраля, к зиме 2022/2023 годов городскими предприятиями было заготовлено 89,2 тысячи тонн технической соли. Перед прошлой зимой закупили 75 тысяч тонн. Речь идет именно о реагентах для приготовления песко-соляной смеси. Песка для нее как раз стали заготавливать меньше: 78,5 тысячи тонн в 2022 году против 131,2 тысячи — в 2021-м.



Количество NaСl для приготовления солевых растворов в целом на порядок меньше, и оно тоже сократилось — с 1,7 тысячи тонн до 1,3 тысячи. «Фонтанка» рассказывала, что и техническую соль для смесей чиновники тоже представляют как хлористый натрий, но дело, видимо, в количестве примесей: в растворы засыпают озерную соль из Казахстана, она чище.





Кроме того, к нынешней зиме дорожники закупили немного сильных веществ (в смысле, для дорог), а именно 55 тонн «Бионорда», чего не было за год до этого. Обсуждая московский опыт, где не используют песок, но массово засыпают улицы реагентами, чиновники Смольного говорили как раз о «Бионорде», но отмечали, что он радикально дороже: 50 рублей за килограмм против 8 рублей в случае с обычной солью. Если использовать такой реагент, однократная обработка городских улиц может встать в сумму порядка 50 млн рублей. Исходя из этих же расчетов получается, что сейчас на 60 млн квадратных метров дорог за раз высыпают 1 000 тонн соли на 8 млн рублей (это не считая песка). О том, у кого и сколько дорожники теперь закупают реагенты для борьбы с гололедом, читайте на «Фонтанке».

Комблаг объясняет эти колебания изменившимися погодными условиями и состоянием покрытия. «Если сравнивать предыдущую зиму и текущую, то высота снега в зимний период 2021–2022 годов за ноябрь–январь составила 164 см, в текущем зимнем периоде высота снега за указанные месяцы составила 86,2 см, — говорят чиновники. — В период интенсивных осадков на покрытии необходимо больше распределять песко-соляной смеси, чтобы песок в её составе обеспечивал сцепление с покрытием дороги за счёт абразива до момента завершения снегоочистки. В дни без осадков для предупреждения образования гололеда (особенно при повышенной влажности) необходимо чаще проводить превентивную обработку, в основном с использованием соли или 50%-ной песко-соляной смеси».



Кроме того, в комблаге отмечают, что большое количество используемого песка зимой плохо влияет на работу снегоплавильных пунктов Водоканала, их приходится чаще закрывать на прочистку и отправлять грузовики со снегом на другие адреса. Впрочем, логистика этих грузовиков — вещь эзотерическая даже без всякой прочистки, Водоканал иногда откровенно не может взять в толк, почему к одним пунктам стоят очереди, а у других пусто. В теории, ограниченное использование песка должно спасти весной от традиционных пылевых бурь, которые иногда превращаются в настоящее бедствие, но прямо сейчас никто достоверно не скажет.



До 2019 года в Смольном придерживались технологии с минимальным использованием соли, однако смена администрации привела и к смене подхода. Сначала вопрос применения реагентов обсуждали с экспертами и горожанами, а потом решили его. Хотя и постепенно: несколько сезонов речь шла только о точечном использовании чистой соли в особо критичных местах вроде ледяных надолбов под водосточными трубами, а на любое сообщение о кучках реагентов отвечали, что разберутся с нарушителями.



Теперь коммунальный блок четко сказал, что ориентируется на московский метод. По словам чиновников, они исходят из интересов безопасности горожан, однако сами горожане не перестают удивляться кучам соли на тротуарах и не только. Кроме того, даже этой соленой зимой город уже сталкивался с явно ненормальным гололедом на улицах, по итогам которого статистика травм улучшений по сравнению с предыдущими зимами не показала.





«Комитет неоднократно пробовал внедрять бессолевую уборку улиц. Необходимо отметить, что технология уборки позволяет содержать дороги и в накате, — подчеркнули в Смольном. — Но специфика климата Санкт-Петербурга с постоянными температурными качелями, а также интенсивное дорожное движение не позволяет сохранять регулярный безопасный снежный покров. Небольшое повышение температуры воздуха зимой от -2 до -5 — и снежный накат превращается в ледяную корку, с которой потом сложно бороться. В настоящее время для Санкт-Петербурга выбрана оптимальная технология зимней уборки».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»