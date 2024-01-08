Бассейны и водопады. Посмотрите, во что превратились жилые дома в Петербурге из-за массовых прорывов труб

В Петербурге 8 января как минимум в шести домах разорвало трубы и затопило подвальные помещения. Кроме двух домов на Белорусской улице ЧП случились на Московском шоссе, проспектах Народного Ополчения и Обуховской Обороны, а также на Заводском проспекте в Колпино.

О «дожде» с потолков и «бассейнах» в подвалах в течение дня 8 сообщают читатели «Фонтанки» и горожане в соцсетях.



На Московском шоссе, 3, корпус 5, в жилом комплексе водой затопило паркинг и первый этаж. В результате в лифтовом холле обвалился потолок.