На Белорусской улице затопило еще один дом из-за разрыва труб

На Белорусской улице 8 января еще один жилой дом затопило из-за прорыва трубы. В результате затопило две парадные. Об этом «Фонтанке» рассказала жительница дома Ксения.





Трубу на Белорусской улице, 12, корпус 1, прорвало около 4 часов утра, в итоге затопленными оказались три этажа.

