На Белорусской улице затопило еще один дом из-за разрыва труб

На Белорусской улице 8 января еще один жилой дом затопило из-за прорыва трубы. В результате затопило две парадные. Об этом «Фонтанке» рассказала жительница дома Ксения.
Трубу на Белорусской улице, 12, корпус 1, прорвало около 4 часов утра, в итоге затопленными оказались три этажа.
читательница «Фонтанки» Ксения
«Аварийка неизвестно, приехала ли вообще. Но я лично убирала три этажа и собирала воду. В 8 утра все закончилось. Все убрали. А в 8:30 случилось то же самое во второй парадной», — рассказала петербурженка.
Другая жительница, Наталья, дополнила, что в четвертой парадной разорвало гидранты, а во второй — потоп горячей воды. Также там отключили электричество, но неизвестно, на сколько. «Говорят, пока щиток не просохнет», — добавила женщина.
Ранее «Фонтанка» показывала водопады, который из-за разрыва пожарных кранов льются в доме 8 на Белорусской улице.