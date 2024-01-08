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    На Белорусской улице затопило еще один дом из-за разрыва труб

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    На Белорусской улице 8 января еще один жилой дом затопило из-за прорыва трубы. В результате затопило две парадные. Об этом «Фонтанке» рассказала жительница дома Ксения.


    Трубу на Белорусской улице, 12, корпус 1, прорвало около 4 часов утра, в итоге затопленными оказались три этажа.

    читательница «Фонтанки» Ксения

    «Аварийка неизвестно, приехала ли вообще. Но я лично убирала три этажа и собирала воду. В 8 утра все закончилось. Все убрали. А в 8:30 случилось то же самое во второй парадной», — рассказала петербурженка.

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    Другая жительница, Наталья, дополнила, что в четвертой парадной разорвало гидранты, а во второй — потоп горячей воды. Также там отключили электричество, но неизвестно, на сколько. «Говорят, пока щиток не просохнет», — добавила женщина.

    Ранее «Фонтанка» показывала водопады, который из-за разрыва пожарных кранов льются в доме 8 на Белорусской улице.

    © Фонтанка.Ру

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