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    Дом на Белорусской улице превратился с бассейн с водопадами

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    В жилом доме на Белорусской улице в Красногвардейском районе утро 8 января началось с водных процедур. Одну из парадных затопило из-за разрыва пожарных кранов, об этом «Фонтанке» сообщил читатель Михаил.

    читатель «Фонтанки» Михаил

    По информации читателя, затопило парадную №4 на втором этаже. «В МОПах разорвало пожарные краны. В результате залило парадную», — рассказал очевидец и пострадавший.

    Он добавил, что аварийная служба уже прибыла на место. До этого жители, как могли, самостоятельно вычерпывали воду. Однако вода потоком стекала по лестницам и стенам на первый этаж, образовала «водопады» на ступеньках и выливалась из парадной во двор.

    «Отдыхаем», — прокомментировал фронт работ очевидец.


    Редакция направила запрос Жилкомсервису №2 Красногвардейского района с просьбой прокомментировать причины разрыва и сроки устранения последствий.

    © Фонтанка.Ру

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