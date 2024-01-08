Дом на Белорусской улице превратился с бассейн с водопадами

В жилом доме на Белорусской улице в Красногвардейском районе утро 8 января началось с водных процедур. Одну из парадных затопило из-за разрыва пожарных кранов, об этом «Фонтанке» сообщил читатель Михаил.
читатель «Фонтанки» Михаил
По информации читателя, затопило парадную №4 на втором этаже. «В МОПах разорвало пожарные краны. В результате залило парадную», — рассказал очевидец и пострадавший.
Он добавил, что аварийная служба уже прибыла на место. До этого жители, как могли, самостоятельно вычерпывали воду. Однако вода потоком стекала по лестницам и стенам на первый этаж, образовала «водопады» на ступеньках и выливалась из парадной во двор.
«Отдыхаем», — прокомментировал фронт работ очевидец.
Редакция направила запрос Жилкомсервису №2 Красногвардейского района с просьбой прокомментировать причины разрыва и сроки устранения последствий.