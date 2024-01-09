Дело – труба. Дома в Петербурге продолжает топить кипятком

Первое в этом году рабочее утро для жителей дома № 8к2 на Пулковской улице началось не с нежного пробуждения, а с пожарной сигнализации и потопа. 9 января там произошел прорыв трубы, рассказали «Фонтанке» местные жители.

Сигнализация сработала около 7 утра. Вода полилась по стенам и в лифтах в двух подъездах.

читатель «Фонтанки»

В аварийной службе жильцам ответили, что проблемы в насосе и в неподготовленном к зимнему сезону оборудовании. Дом находится под руководством ТСЖ, однако председатель не отвечает на звонки, говорят собственники, и без него ремонт провести не могут.

читатель «Фонтанки»

По словам жильцов, в начале января председатель принял решение отключить общедомовые батареи, чтобы снизить нагрузку на насос и отопительную систему дома, но, видимо, это не помогло.

«Решение выносилось без консультаций должных специалистов и привело к аварийной ситуации в доме. К тому же не учитывалось то, что квартиры, примыкающие к лифтам, также отапливаются и прогреваются частично этими батареями и промерзают с двойной силой, если их отключить», – предполагает жительница дома Диана.

На севере Петербурга вода пошла дальше и глубже. Вот так выглядела с утра 9 января парковка в доме на Арцеуловской аллее, 21.



Собственники пишут, что потоп начался около двух часов ночи. По словам жительницы дома Карины, этому предшествовали небольшие поломки в течение всей новогодней недели.

«В новогодние праздники на 1 января у нас во второй парадной произошел прорыв на 9 этаже в подъезде (когда наступили морозы). Вчера читала новости, что были частые прорывы труб в разных подъездах, в том числе в паркинге. Страшно из дома выходить, уже со страхом открываешь чаты своего подъезда и общий, а вдруг опять что-то произошло. Во втором паркинге стоит наша машина, благо аккумулятор был выключен, нечасто ездим», – говорит Карина.

читатель «Фонтанки» Юрий

К обеду вода на парковке замерзла. Жители говорят, что теперь там можно открывать каток.

читательница «Фонтанки» Юлия

Как «Фонтанке» пояснили в управляющей компании, в подвальном помещении дома лопнул фланец трубопровода системы противопожарного трубопровода. Причину сейчас выясняют. Аварийная ситуация локализована, специалисты УК откачивают воду с помещений подвала и паркинга.

«Причиненный транспортным средствам ущерб устанавливается. После установки причин аварийной ситуации, будет решаться вопрос с собственниками транспортных средств о компенсации причиненного ущерба», – добавили в компании.

