Аномальные морозы и износ труб. В Кремле назвали причину отопительного коллапса в ряде регионов РФ

Причиной кризиса с отоплением в ряде российских регионов стали аномальные морозы и износ систем ЖКХ. Об этом заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.
По его словам, инфраструктура ЖКХ в ряде регионов требует замены, а соответствующие работы — времени. «Выводы из ситуации будут сделаны, но работа чиновников и профильных служб нареканий у Кремля не вызывает», — добавил Песков. Власти надеются на скорое возвращение тепла и электричества в дома, где обнаружены соответствующие проблемы, добавил он.
Дмитрий Песков сообщил, что программы по обновлению ЖКХ продолжаются, «но не за 10, не за 15 лет обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно». Ситуация с отоплением в регионах решается оперативно с самого начала аварийных ситуаций, службы работают в круглосуточном режиме.
Ранее катастрофическая ситуация с отоплением в микрорайоне Климовск Подольска стала причиной для возбуждения уголовного дела. Там авария в частной котельной оставила без отопления 170 домов. В городе, как уже писала «Фонтанка», ввели режим ЧС. Массовые прорывы коснулись и Петербурга. Только за прошлые сутки как минимум в шести домах разорвало трубы и затопило подвальные помещения. А в Ленобласти за период с 1 по 7 января 2024 года произошло 180 аварий на линиях электросетевого хозяйства, объектах теплоснабжения и водоснабжения, рассказали в региональной прокуратуре. По данным ведомства, выявлено более 50 нарушений закона, внесены представления об их устранении, ответственным должностным лицам объявлены предостережения.