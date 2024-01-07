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    Последствия коммунального коллапса в Подольске: СК возбудил уголовное дело

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    Авария в частной котельной в подмосковном Подольске оставила без отопления 170 домов и обернулась уголовным делом. О его возбуждении 7 января сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

    Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев, двое суток в микрорайоне Климовск города Подольска наблюдается тяжелая ситуация с отоплением. Там из-за произошедшей 4 января аварии в котельной без отопления остались 170 домов. В городе, как уже писала «Фонтанка», ввели режим ЧС.

    Котельная находится в ведении частной компании. По словам Воробьева, владельцы не захотели выходить на связь с властями и скрылись. В связи с этим он попросил Следственный комитет обратиться в суд с требованием передать котельную в управление муниципальному предприятию.

    Управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что обслуживающая котельную организация неправильно исполняла свои обязанности, что привело к прорыву теплотрасс. В помещениях фирмы проходят обыски, изымаются документы, допрашивается руководство.

    Без тепла остались не только жилые дома, но и государственные учреждения: медицинские, учебные и дошкольные. В Климовске работает оперативный штаб. Отопление постепенно возвращают в здания.

    В Петербурге 4 января тоже выдалось напряженным для городской системы ЖКХ. Десятки жалоб на холод в квартирах поступали из различных районов города.

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    ЖКХОтоплениеОтопление в домахПодольскПодмосковье
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