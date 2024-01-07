Последствия коммунального коллапса в Подольске: СК возбудил уголовное дело

Авария в частной котельной в подмосковном Подольске оставила без отопления 170 домов и обернулась уголовным делом. О его возбуждении 7 января сообщает пресс-служба
Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев, двое суток в микрорайоне Климовск города Подольска наблюдается тяжелая ситуация с отоплением. Там из-за произошедшей 4 января аварии в котельной без отопления остались 170 домов. В городе, как уже писала «Фонтанка», ввели режим ЧС.
Котельная находится в ведении частной компании. По словам Воробьева, владельцы не захотели выходить на связь с властями и скрылись. В связи с этим он попросил Следственный комитет обратиться в суд с требованием передать котельную в управление муниципальному предприятию.
Управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по
Без тепла остались не только жилые дома, но и государственные учреждения: медицинские, учебные и дошкольные. В Климовске работает оперативный штаб. Отопление постепенно возвращают в здания.
В Петербурге 4 января тоже выдалось напряженным для городской системы ЖКХ. Десятки жалоб на холод в квартирах поступали из различных районов города.