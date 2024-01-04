«Сижу в ванной — там теплее всего». Морозы проверили на прочность коммунальные службы

Фото: Анна Зубок Поделиться Поделиться





Система ЖКХ в Петербурге захлебывается от вызовов, жалоб и угроз. Жить в холоде без водоснабжения людям не нравится. Хорошо еще, если отсутствие воды (всякой — и горячей, и холодной) не сопровождается отсутствием тепла в квартире. Хотя бывает всякое. Читатели «Фонтанки» из разных районов Петербурга сообщают о своих бедах и называют адреса, по которым никак не могут дождаться спасителей — коммунальщиков.



Больше всего, похоже, страдают жители Петроградского и Адмиралтейского районов. ЧП с водоснабжением случилось в домах на нескольких улицах Адмиралтейского, «Фонтанка» сообщала о них утром 4 января. Но жалобы продолжают поступать: «У родителей в Адмиралтейском районе — Шкапина, 9–11 тоже пропала холодная вода в некоторых парадных».

Фото: Елена Петрова Центральный район Фото: Евгения Улупова Генерала Симоняка, 1, температура в квартире с утра +13 градусов Фото: Павел Кондрашов В ЖК «Йога» (Комендантский проспект, д. 55–61 ) управляющая компания решила заморозить жильцов. Авариной бригады нет. Игнорируют! По телефону говорят, что все проблемы решат после праздников. Тем временем в квартире у меня +13 . У жильцов +- так же Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





О том, что аварийные службы не справляются с количеством вызовов на Петроградской стороне, «Фонтанка» рассказывала, цитируя жильцов дома 26/28 на Петроградской набережной. 3 января им отвечали в аварийно-диспетчерской службе ЖКС № 1 , что слишком много вызовов, аварийные бригады не успевают выезжать на все адреса. 4-го отвечать перестали. Скорее всего, потому что число вызовов выросло.

«Большой проспект Петроградской стороны, 74 , парадная № 6 . Уже больше суток нет воды.

Все коммунальные службы либо молчат, либо "посылают". Помощи никакой не поступает и не предвидится. В доме пенсионеры, некоторым под 100 лет , в одной из квартир онкобольной», — сообщают наши читатели.



На улице Куйбышева, дом 8 : «Воды нет вторые сутки, звонки в диспетчерскую проблему не решают. Трубы замерзли, терпите. Сколько можно?»

Но, видимо, аварийщикам приходится выбирать, куда бежать в первую очередь. Потому что там есть беды и пострашнее. Например, на Малой Посадской 6 домов остались без отопления совсем — не работают насосы в котельной. В чатах соседи обмениваются новостями: «Уважаемые соседи, с Новым годом! Мы остались без тепла, у нас сломалась котельная», — писали 3 января. 4-го настроение у жителей этих домов уже менее бодрое: «Аварийка не принимает заявки. Спрашивает адрес и тут же рапортует о поломке».



В центре Петербурга тяжко: « Садовая, 48 . Замерзла ночью одна труба холодной воды, теперь воды в доме нет».

Даже с Невского проспекта приходят жалобы: «В самом центре Северной столицы, на Невском воды нет уже сутки. Вчера целый день звонила по всем телефонам, никто ничего не знает, сегодня телефоны вообще не отвечают и 004 тоже. 2023 год, квартплата как в Европе, а за водой жилищное агентство женщину 80 лет послало на Неву, в туалет — туда же».

С Загородного проспекта, 26 сообщают, что нет воды: «Самое интересное, что аварийная служба была готова приехать. Но поскольку у нас ТСЖ, она не приехала. А работники нашего ТСЖ в начале выспались до обеда, а потом стали что-то делать, принесли нам три бутылочки воды. И всё! И аварийная приехать не может, не заключен договор с нашим ТСЖ. За что платим деньги, я не понимаю».



В Московском районе на улице Костюшко часть домов осталась без холодной воды. Читатели сообщают, что в некоторых домах здесь еще и проблемы с электричеством вторые сутки.

С утра ждут воду в доме на улице Севастьянова, 1 . Жильцы подозревают, что «замерзла раздача на крыше». В аварийную службу обратились 4 января в 08:45. Но пока никто не приехал. На Варшавской улице с ночи огромный дом № 63 без холодной воды (ЖКС № 3 ): «Что-то где-то приморозило, пишут жильцы "Фонтанке". — В аварийку дозвониться невозможно, 20 минут "висишь" в ожидании в очереди, мозг пилят жуткой "музыкой". Потом наконец берут трубку и: "Ждите, ничего сказать не можем, у всех всё лопнуло, вас много и т. д . Но, читая форум, понимаешь, что нам еще повезло, есть горячая вода и греют батареи».



По другому адресу в Московском районе — улица Типанова, 5 , парадная 6 , петербуржцы с 3 января жалуются в свою ЖКС1 на холод в парадной: одна чугунная батарея лопнула и вытекшая из нее вода замерзла. «Из-за образовавшегося льда двери в парадную не закрываются, в парадной минусовая температура. В остальном пока всё хорошо», — пишут из всё-таки теплых квартир жильцы дома. А коммунальщикам, похоже, сейчас не до одинокой батареи в парадной.

В соседнем Фрунзенском районе жалуются: «Такого безобразия и катастрофы с отоплением, как в эту зиму, не было в Санкт-Петербурге никогда прежде. Живу в Купчино с 1974 года, такого холода в квартире не помню. Были холодные зимы, но чтобы в комнатах было +10 при включенных батареях, такого не было никогда. Боюсь уснуть и замерзнуть насмерть, в мороз человек засыпает и не чувствует, что замерзает». Или: «У меня квартира в панельном доме, на кухне сейчас +13 , в комнате +10 , сижу в ванной, потому что там теплее всего и нет окон».



Температура в квартире +10 у читателей в доме № 3 , корпус 2 на Суздальском проспекте, жалуются: «Батареи еле теплые».

В том же Калининском районе на улице Верности, дом 3 в квартире — 13,5 градуса тепла: «В ЖСК сегодня, 4 января, сняли трубку быстро и приняли заявку на повышение температуры в системе отопления с исполнением на завтра. Вопрос: сделают ли что-то?»

Читатель «Фонтанки» из Приморского района присылает нам фото градусника, стрелка которого тоже остановилась на 13 градусах тепла: «В ЖК "Йога" (Комендантский проспект, д. 55–61 ) управляющая компания решила заморозить жильцов. По телефону говорят, что все проблемы решат после праздников. Тем временем в квартире у меня +13 . У других плюс/минус так же».

В Красногвардейском районе до своей ЖКС № 1 не могут дозвониться жители дома на улице Шаумяна, 40 . Пишут: «Холодного водоснабжения нет и у нас». На Малой Охте в Казанском переулке, дом 2 , никакой воды нет с утра 4 января: «Тепло на минималках. Дозвонился с четвертого раза за 3 часа в аварийную».



Из Кировского района пожаловались только с улицы Генерала Симоняка, 1 на такую же температуру: «В квартире с утра +13 градусов». Фотографии с изображением градусников с такой температурой прислали несколько читателей, к сожалению, сообщивших только район, без адреса.



А 17 градусов термометры показывают у многих: то есть с отоплением в домах как бы всё в порядке, работает. Но всё равно, мягко говоря, не жарко в квартирах домов на 7-й Красноармейской улице, 22–24 (Адмиралтейский), на Октябрьской набережной, 84 (Невский район).



Остается лишь говорить, что речь идет о старинной и благородной петербургской традиции. В дортуарах (спальнях) Смольного института благородных девиц температура едва превышала 16 градусов, а по воспоминаниям Е. Водовозовой , воспитанницы Смольного 1850–60 годов , зимой под утро температура была лишь около 8 градусов . Девочкам при этом надо было вставать в шесть часов утра, быстро одеваться и идти на молитву. Затем они отправлялись в столовую, где их ждал утренний чай. То есть вода всё же была.

Кира Черных, «Фонтанка.ру»

