«Вода, капающая с труб, превратилась в лед на полу». Петербуржцы продолжают замерзать в квартирах

В течение всего дня 7 января в редакцию «Фонтанки» продолжали поступать сообщения от петербуржцев, замерзающих в своих квартирах. У кого-то нет воды из-за скованных льдом труб, а где-то перебои с электричеством. Аварийные службы устраняют последствия аварий, но судя по сообщениям горожан, есть проблемы с оперативностью. Рассказываем, откуда нам писали читатели, и надеемся, что у них уже потеплело.

Большая Посадская улица читательница «Фонтанки» Юлия

В доме на Большой Посадской, 1/10, отопления нет с 4 января, рассказывает Юлия. «Оставляли заявки в единую информационную систему, они передают их в управляющую компанию. На сегодняшний день ни одна заявка не взята в работу. В квартирах минусовая температура. Вода, капающая с труб, превратилась в лед на полу. Получили неофициальный ответ, что работы по устранению аварии начнутся после 9 числа, так как все на праздниках. У нас в квартире два пенсионера, оба с симптомами ОРВИ», — пишет Юлия.



Большая Посадская улица Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Фото: читательница «Фонтанки» Юлия Поделиться Поделиться





В квартирах на улице Беринга дома плюс 13 градусов, пишет Анна. «Управляющая ничего не предпринимает, согласно порталу «Наш Санкт-Петербург», рассмотрение обращения до 11 января. В общем, когда уже потеплеет», - добавляет она. В Мурино на улице Шоссе в Лаврики, 59, корпус 2, три дня нет полноценного отопления, окна покрываются льдом, а управляющая компания бездействует, жалуется Константин.

улица Шоссе в Лаврики Фото: читатель «Фонтанки» Константин Поделиться Поделиться





На проспекте Обуховской Обороны, 21, литер А, в квартирах нет отопления, плюс 6 градусов, в подъездах стены мокрые, рассказывает ещё один читатель. «У некоторых уже маленькие дети от такого холода заболели, — добавляет он. — ЖКС 2 отправляет в ГУП ТЭК, а ГУП ТЭК к ЖКС 2 Невского района».

Фото: проспект Обуховской Обороны, 21, литер А Поделиться Поделиться





На Большом проспекте П.С., 74, в шестой парадной жильцы пятый день сидят без воды. «Ни одна экстренная служба не реагирует. Ни одна бригада не приехала. О подвозе воды даже речи не идёт», — возмущается читатель. На улице Академика Лебедева, 31, полдома также сидит без воды с утра 5 января, рассказывает Иван. В переулке Каховского, 7, жители сидят без воды четвёртые сутки и рискуют остаться без отопления, сетует Антон. «Управляющая компания бездействует. Перемерзли трубы водоснабжения в подвале дома, — рассказывает он. — Ни районные власти, ни управляющая компания никаких действий не предпринимают».



В Басковом переулке, 13/15, третьи сутки перебои со светом. «Аварийка ЖКС 1 валит на кабельные сети Ленэнерго, а кабельные сети вообще отказываются говорить с жителями и отправляют в ЖКС. Жильцы в отчаянии», — сообщает Нина. На Московском проспекте, 79, литер А, в парадной 12, четвёртый день нет воды, рассказывает Татьяна. «Была отправлена куча заявок в аварийные службы, в саму управляющую компанию номер 1 Адмиралтейского района, однако к нам там никто и не приехал», — сетует женщина.

На Шуваловском проспекте, 74, корпус 2, с 1 января не отапливается один из стояков, пишет Владимир. По его словам, диспетчер аварийной службы на обращения не реагирует, объясняя, что они ничего сделать не могут. На улице Ивана Фомина нет отопления, пишет Алексей, не указывая номер дома.



В Колпино в доме 67 по Пролетарской улице, который признан аварийным, приходится ходить в верхней одежде. «За коммуналку от 12000, а сервиса нет, в квартире холодно», — пишет Андрей.

«Фонтанка» писала, что морозы с самого начала года спровоцировали в Петербурге коммунальные аварии. Проблемы есть повсеместно. В одном из домов из-за холода даже лопнуло оконное стекло.