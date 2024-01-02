Жителей ЖК на Дунайском проспекте оставили без горячей воды в пик морозов

Жители одного из ЖК в Московском районе Петербурга встретили Новый год без горячей воды. После праздника, в пик морозов, водоснабжение в домах на Дунайском проспекте так и не восстановили, рассказала читательница «Фонтанки» 2 января.



По словам женщины, речь идет о доме 14, корпус 1, ЖК VIVA. «Огромный жилой комплекс на 2 тысячи квартир три дня (в том числе новогоднюю ночь) остается без горячей воды», — написала горожанка.

В аварийно-диспетчерской службе УК «Эталон Сервис» жильцам объяснили: в доме обнаружен дефект на подвальных сетях, устраним до 17:00 1 января. На следующий день вместо воды дали новые подробности — в доме необходимо заменить два угловых колена и муфты, но инженер после встречи Нового года перестал выходить на связь.