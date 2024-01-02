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    Жителей ЖК на Дунайском проспекте оставили без горячей воды в пик морозов

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    Жители одного из ЖК в Московском районе Петербурга встретили Новый год без горячей воды. После праздника, в пик морозов, водоснабжение в домах на Дунайском проспекте так и не восстановили, рассказала читательница «Фонтанки» 2 января.

    По словам женщины, речь идет о доме 14, корпус 1, ЖК VIVA. «Огромный жилой комплекс на 2 тысячи квартир три дня (в том числе новогоднюю ночь) остается без горячей воды», — написала горожанка.

    В аварийно-диспетчерской службе УК «Эталон Сервис» жильцам объяснили: в доме обнаружен дефект на подвальных сетях, устраним до 17:00 1 января. На следующий день вместо воды дали новые подробности — в доме необходимо заменить два угловых колена и муфты, но инженер после встречи Нового года перестал выходить на связь.

    «По сути, работы на полчаса. Мы спускались вниз и обнаружили сильное парение», — добавили жильцы.

    В аварийной службе «Фонтанке» повторили: «Горячее водоснабжение прекращено в связи с обнаружением дефекта в подвале дома, необходима замена муфты. Ждем завершения работ, информации о сроках пока нет».

    Как быстро в ЖК на Дунайском проспекте вернут горячее водоснабжение — неизвестно. К утру 2 января, когда морозы в городе опустились ниже минус 20 градусов, жильцы все еще довольствуются только холодной водой.

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    Комментарии 16

    Гость02 Янв 2024 в 15:29
    Людовейник в гетто.
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