Сильнейшие морозы в Петербурге продолжают крепчать. А в области почти минус 30

Во второй день нового года морозы в Петербурге продолжают усиливаться. Сегодня столбики термометров упадут до -20 градусов, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус во вторник, 2 января.
К 10:30, по данным Северо-Западного УГМС, в городе установились -20,4 градуса.
В течение дня условия погоды в городе сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, местами город накроет изморозь.
Как отмечает синоптик, температура воздуха будет варьироваться от -18 до -20 градусов, по области в некоторых районах — от -15 градусов, а местами и вовсе похолодает до -28 градусов. Ветер подует с юго-востока, его порывы достигнут 6 метров в секунду.
В среду, 3 января, обойдется без существенных осадков, а также слегка спадут морозы. Завтра столбики термометров покажут до -22 градусов.
Как ранее напомнил Михаил Леус, плюсы в морозной погоде есть — редкие минуты солнца в разгар дня. С прогнозом на неделю вы можете ознакомиться здесь. Спойлер: будет еще холоднее.