Сильнейшие морозы в Петербурге продолжают крепчать. А в области почти минус 30

Во второй день нового года морозы в Петербурге продолжают усиливаться. Сегодня столбики термометров упадут до -20 градусов, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус во вторник, 2 января.



К 10:30, по данным Северо-Западного УГМС, в городе установились -20,4 градуса.

