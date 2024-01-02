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    Сильнейшие морозы в Петербурге продолжают крепчать. А в области почти минус 30

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив
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    Во второй день нового года морозы в Петербурге продолжают усиливаться. Сегодня столбики термометров упадут до -20 градусов, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус во вторник, 2 января.

    К 10:30, по данным Северо-Западного УГМС, в городе установились -20,4 градуса.

    В течение дня условия погоды в городе сформирует гребень антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, местами город накроет изморозь.

    Как отмечает синоптик, температура воздуха будет варьироваться от -18 до -20 градусов, по области в некоторых районах — от -15 градусов, а местами и вовсе похолодает до -28 градусов. Ветер подует с юго-востока, его порывы достигнут 6 метров в секунду.

    В среду, 3 января, обойдется без существенных осадков, а также слегка спадут морозы. Завтра столбики термометров покажут до -22 градусов.

    Как ранее напомнил Михаил Леус, плюсы в морозной погоде есть — редкие минуты солнца в разгар дня. С прогнозом на неделю вы можете ознакомиться здесь. Спойлер: будет еще холоднее.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

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