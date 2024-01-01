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    В Петербурге обновлен минимум зимы. Дальше будет еще холоднее

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    Новый год в Петербурге начался с сильных морозов. 1 января столбики термометров опустились до отметки 18,3 градуса со знаком минус. Как уточняет ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус, это самое низкое значение с начала зимы. Ранее лидером было 8 декабря с температурой –17,1.

    Леус отмечает, что даже к концу понедельника этот результат может быть побит. Впрочем, вторник будет еще холоднее. Завтра синоптики предрекают нам 21–23 градуса со знаком минус. В один из ближайших дней и вовсе температура опустится до –28 градусов. Но есть и плюсы в такой погоде — редкие минуты солнца в разгар дня.

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