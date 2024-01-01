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    Новый год начался в Петербурге с сильнейших первоянварских морозов

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    Сегодняшние морозы в Санкт-Петербурге — самые сильные первоянварские морозы за последние два десятилетия. Об этом утром в понедельник, 1 января, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

    «Холоднее было лишь 1 января 2003 года, тогда минимум составил –26,7 градуса», — поделился он.

    В городе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха –16…–18 градусов. В Ленобласти температура воздуха опустится до –14…–19 градусов, а местами до –20…–25 градусов.

    Эти значения на 13–15 градусов ниже климатической нормы.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал свой прогноз до 6 января. В один из дней ожидается –28 градусов.

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