Новый год начался в Петербурге с сильнейших первоянварских морозов

Сегодняшние морозы в Санкт-Петербурге — самые сильные первоянварские морозы за последние два десятилетия. Об этом утром в понедельник, 1 января, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.

«Холоднее было лишь 1 января 2003 года, тогда минимум составил –26,7 градуса», — поделился он.

