До первого снега. В Петербурге сменили главного по уборке и квитанциям

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Анатолий Повелий покидает должность вице-губернатора, ответственного за городское жилищное хозяйство и благоустройство. В его 2 года уместились скандальная зима, признание проблем и несколько реформ.



На самом деле даже меньше, чем 2 года: Повелий был назначен в правительство глубокой осенью 2021 года. До него коммунальным блоком руководил Николай Бондаренко, он ушел в городской парламент. Сам Повелий рулил Колпинским районом, но о том, что ему пора поближе к Смольному, заговорили еще в 2019 году, когда в жилищном комитете освободилось место председателя после ухода Валерия Шияна. Тогда не случилось — возможно, из-за интереса силовиков к его подчиненным из колпинской администрации, ответственным за благоустройство и школьное питание.



В итоге назначение состоялось позже. Большую часть времени Повелий отвечал именно за коммунальный блок, только полтора месяца назад ему перепоручили еще и скандальную сферу охраны исторических памятников вместе с КГИОП.



Зима со Шнуром и СК Повелию сразу не повезло с зимой. Еще перед новым годом он делился праздничным настроением: «Посмотрите, какая белая красота» — а уже 20 января собирал пресс-конференцию, на которой объяснялся за снегоуборочный коллапс в Петербурге. Помимо традиционных объяснений (залповые снегопады, перепады температур и запаркованнные дворы) нашел в себе силы признать: рабочей силы у подрядчиков катастрофически мало: «Людей в пиджаках и в галстуках — здесь все в порядке — хватает, все штаты укомплектованы, — признался он. — А что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой, здесь у нас серьезный дефицит». При этом при заключении контрактов компании отчитывались о том, что у них с рабочими все в порядке.



В итоге петербуржцы получили в 2021–2022 годах «полный комплект»: падающие сосульки, гололед, сменяющийся талыми реками, сугробы, падения и травмы, бюджетники с лопатами. Сам Повелий говорил, что «губернатор принимает все эти ситуации как личное горе», но подчеркивал: даже с учетом этого как-то необычно много критики звучит в информационном поле. Ее и правда хватало, и связана она была не только со снегом, но и с мусорной реформой, которую Повелий не курировал; именно на ту зиму выпали пресловутые съемки клипа Сергея Шнурова про «бегловскую лопату», чиновники и общественные деятели как-то неубедительно отвечали, а сам губернатор, не называя имени бизнесмена Евгения Пригожина, делился: «Конечно, сложение сил, которые недовольны реформами, тем, что делает правительство города... Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».



В итоге зима закончилась массовыми обысками у городских подрядчиков и уголовными делами. Уже весной с подробным и жестким диагнозом появилась прокуратура: описание хаоса и непрозрачности в отрасли, а также дефицита рабочих рук заканчивалось так: «Правительство Санкт-Петербурга самоустранилось от исполнения своих прямых обязанностей».

Уборка О том, что содержание города ждут концептуальные перемены, заговорили еще до всякой прокуратуры. В профильные комитеты пришли новые руководители, которым и предстояло запускать реформу. Основной посыл: рынок себя не оправдал, подрядчики надеются пересидеть бесснежную зиму и не нанимать новых работников, а если она оказывается снежной — последствия расхлебывают жители. Задачу Повелий видел так: «Ломать базовый принцип, устоявшийся в отрасли. А принцип этот один — сэкономить, перетерпеть несколько недель позора, подождать, пока все само растает, и остаться при своих деньгах… Везде царит принцип экономии, и чтобы реформировать отрасль, нужно справиться с ним».



Именно поэтому содержание и дворов, и дорог было решено передавать в бюджетные учреждения без всяких аукционов. В случае с внутриквартальными территориями такими ГБУ стали жилищные агентства, которые, вообще-то, раньше ничем таким не занимались. В них набрали механизаторов, водителей, ручников, выделили помещения, закупили рекордное количество новой техники — и с зимы-2022/2023 начали переводить район за районом на уборку дворов так называемым хозяйственным способом.



С дорогами — идентичная модель, тем более что менять ситуацию велит федеральный закон: по нему с 2025 года никаких унитарных предприятий, за редким исключением, быть не должно, а большинство улиц в Петербурге убирают как раз такие организации. Но здесь процесс усложнился тем, что у компаний были действующие долгосрочные контракты, так что только сейчас идет процесс их реорганизации в различные «управления региональных дорог и благоустройства».



Одновременно коммунальщики закрепили курс последних лет: широкое использование реагентов для борьбы с наледью и отказ от финских амбиций белых заснеженных улиц. Мнения горожан на этот счет разделились, а зрелище высыпанных тут и там солевых куч явно не прибавило очков городской администрации, но дорожники стоят на своем: «Ставя на весы лапки собак и сломанные шейки бедер жителей, мы, естественно, выбираем, чтобы люди ходили безопасно». «Москва полностью отказалась от использования песка. Я думаю, что с течением времени, по мере оттачивания технологии, мы тоже к этому придем», — солидаризировался председатель жилищного комитета Олег Зотов.



Капремонт В подведомственном жилищному комитету фонде капитального ремонта тоже сменился руководитель. Дмитрий Шутов рассказывал «Фонтанке», как намерен решать главные проблемы учреждения: слабая собираемость взносов и освоение средств, а также сорванные сроки. Среди прочего была проведена долговая амнистия (возможность оплатить капремонт без пеней), к которой у жителей тоже возникли вопросы. Но за счет нее впервые уровень сборов превысил 100% от плана.



2022 год внес свои коррективы по части договоров: ряд конкурсов не состоялся, и в итоге в 2023 год фонд потащил традиционный хвост из недоделанных объектов по краткосрочному плану. Прокуратура вынесла представление Повелию по состоянию отрасли в последние лет 5, но, несмотря на это, жилищный блок сформировал на 2023 год рекордный план капремонта, в котором отдельное внимание уделено замене лифтов.



Единая квитанция Создание единой квитанции ЖКХ — конечно, не проект Повелия и не проект уровня вице-губернатора, но именно на его срок выпал этот болезненный процесс. Болезненный для всех сторон. Идея фактически подчинить ВЦКП «Петроэлектросбыту» в рамках создаваемого Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) и одновременно отказаться от контрольного пакета акций вызывала противоречивые чувства в ответственных ведомствах. «Фонтанка» рассказывала, как выглядело голосование за это решение и в какой сложной переписке рождался компромисс еще до назначения Повелия.



В итоге весь 2022 год ушел на организационную работу, перенос баз данных, утверждение дизайна и содержания будущей квитанции. С 2023-го начался процесс перехода на единую квитанцию там, где до сих пор приносили розовую, он идет до сих пор.



Из-за технических сложностей и человеческого фактора такой переход не мог обойтись без накладок и проблем, он и не обошелся. Из последнего — проблемы с компенсациями за услуги ЖКХ для льготников. Кроме того, интуитивно понятными любому платежные документы до сих пор, откровенно говоря, не стали: «Фонтанке» на регулярной основе приходится разъяснять себе, а потом и читателям принцип начислений — в частности по капремонту. Власти рассчитывают, что, когда процесс доведут до конца — то есть объединят в одной квитанции все услуги, все окажется несравнимо проще.



Кто вместо Должность вице-губернатора вместо Повелия займет глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Ему 49 лет, в структурах петербургской администрации работал с 2004 года, сначала в Калининском районе, затем в Красногвардейском. Взлет его карьеры собеседники «Фонтанки» отмечают в 2015 году — тогда он начал работать замглавы комитета по взаимодействию с районными и муниципальными властями (сейчас это комитет по территориальному развитию, фактически — отвечающий за внутреннюю политику). Главой его тогда был Игорь Князев, которого активно критиковали депутаты под руководством спикера Заксобрания Вячеслава Макарова: в 2016 году были выборы, а парламентарии пытались отстоять мандаты и не дать Смольному выставить своих кандидатов.



Под давлением депутатов горизбирком покинул председатель Алексей Пучнин, а на его место назначили близкого к Валентине Матвиенко Виктора Панкевича, который до этого работал главой в Красногвардейском районе. На вакантную должность в районе в Смольном хотели поставить надёжного своего человека. Это было особенно важно в момент накалённой обстановки перед выборами. И «своим», и «надёжным» оказался Евгений Разумишкин.



Уже после смены губернатора он так и остался главой района. У пришедшего на место Георгия Полтавченко губернатора Александра Беглова было не так много своих кадров. К тому же у администрации были неплохие внутренние показатели по благоустройству: в районе постоянно активно что-то строили, а в медиа Разумишкина пытались обвинить в лоббизме конкретных строительных компаний). Именно при нем, кстати, был наконец реализован проект концессионной трамвайной сети «Чижик», хотя, конечно, стороной договора являлся не район, а Смольный.



В последние годы Разумишкина несколько раз сватали на пост вице-губернатора. Говорили, что он должен заняться внутренней политикой, за это, утверждает собеседник «Фонтанки», ратовал спикер Заксобрания Александр Бельский. В итоге вместо внутренней политики Разумишкину досталась сфера ЖКХ. Собеседник уверен, что Беглов его назначил своим заместителем «на опережение». «Это очень денежно емкая сфера. Желающих на этот пост было много. Из Москвы могли позвонить и сказать: а давайте нашего кандидата назначим. Поэтому, когда стало понятно, что Повелий в силу личных причин уже не может работать в прежнем графике, быстро провели такие перестановки».



Николай Кудин, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

