Три тысячи деревьев под снос в Удельном парке? Инженер объясняет, о чем речь

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2024 году в Петербурге благоустроят Удельный парк, предстоящие работы вызвали много волнений среди горожан. Прежде всего, из-за опасений, что ради обновления не будут жалеть деревья. Да и планы по строительству трассы М-7 подняли градус. В соцсетях начала распространяться информация, что под топор хотят отправить 2862 дерева.



Благоустройство парка будет проходить в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». Весной 2023 года прошли общественные обсуждения по проектно-изыскательским работам — на них рассказывали, сколько деревьев, каких видов и в каком состоянии насчитали специалисты. Мягко говоря, мероприятие получилось шумным: народ требовал оставить парк в покое, опасаясь, что в результате благоустройства зеленая зона только «полысеет».



На сбор подписей горожан согнал в парк и прошедший в июле экономический форум, на котором губернатор и структура ВТБ подписали соглашение о намерении протянуть над Удельным эстакаду трассы М-7. В общем есть из-за чего поволноваться.



В июле жители забили тревогу: по сетям начала распространяться информация о планах по сносу почти 3 тысяч деревьев. Инициативная группа и просто неравнодушные горожане усомнились, что эти вырубки действительно необходимы. Цифра, как рассказала основательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника, прозвучала и в переписке подрядчика с активистами, и на видео встречи рабочей группы (ее создали по итогам общественных обсуждений).

Даже снос сухостоя превратился в дискуссионный вопрос из-за гнездования птиц в дуплах таких деревьев. Активисты потребовали разместить в открытом поле исследования и данные по инвентаризации зеленых насаждений Удельного парка, результаты обследования флоры и фауны, топографические карты с отметками — какие деревья или другие виды растительности планируются к сносу, фотофиксацию деревьев «под снос», а также данные о планах по расчистке Литоринового уступа. В общем, все материалы, чтобы любой желающий мог сам взглянуть на каждое якобы непригодное или опасное дерево.



Кроме того, инициативная группа потребовала провести консультации о влиянии вырубок на экосистему парка и предотвратить снос 900 деревьев в канавах Удельного парка. А заодно подключить к работе комитет по природопользованию.

«Фонтанка» поинтересовалась, что же планируется вырубить в Удельном парке, у подрядчика — компании «Нескучный сад», которая проводит проектно-изыскательские работы, и поговорила с главным инженером проекта Галиной Каневой.



— В последнюю неделю в соцсетях активно обсуждают, что в результате благоустройства Удельный парк лишится почти 3 тысяч деревьев.

— Следует различать инвентаризацию и проектные работы. Инвентаризация относится к обследованиям и не относится к проектным работам. Проектные работы — это то, что в результате согласованных проектных решений перекладывается на объемы работ, на основании которых разрабатывается смета. Обследования, в данном случае инвентаризация зеленых насаждений, и изыскания — это то, что выполняется до проектных работ.



В рамках изысканий и обследований выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и обследование зеленых насаждений (инвентаризация).

Гендиректором и владельцем ООО «Нескучный сад» является Ольга Маяцкая. Фирма — постоянный городской подрядчик в сфере благоустройства. Согласно данным СПАРК, в 2022 году юрлицо заключило 8 госконтрактов на 246,7 млн рублей, в 2023 году — 6 контрактов на общую сумму 125,6 млн рублей. Заказчиком работ по Удельному парку выступает ГКУ «Центр комплексного благоустройства».

Инвентаризацией занимаются профильные специалисты, которые фиксируют санитарное и качественное состояние деревьев и дают исключительно рекомендации по оздоровлению и повышению устойчивости насаждений. К проектным работам это отношения не имеет. Цифра, которую вы называете и которая упоминается в соцсетях, — это не более чем данные инвентаризации, по которой из 2862 деревьев около половины — это сухостойные и усыхающие (34% и 21% соответственно) деревья, они не просто утратили декоративность — это сухостой.



— То есть это мертвые деревья?

— Да, сухостойные деревья — это мертвые деревья. Сухостой рекомендуют к сносу по санитарному состоянию. Что это значит? Это сухие деревья, они в любой момент могут упасть. То есть они представляют потенциальную опасность как для посетителей парка, так и для соседних здоровых деревьев при падении.



примеры сухостойных деревьев в Удельном парке Фото: Галина Канева примеры сухостойных деревьев в Удельном парке Фото: Галина Канева примеры сухостойных деревьев в Удельном парке Фото: Галина Канева примеры сухостойных деревьев в Удельном парке Фото: Галина Канева Поделиться Поделиться





Сухостойные деревья зачастую заселены стволовыми вредителями, которые могут поражать соседние здоровые, что может создавать очаги массового размножения вредителей. Кроме того, сухостойные деревья являются средой обитания для патогенных грибов, которые также могут распространяться на соседние здоровые.



Уборка сухостоя — одно из мероприятий по повышению устойчивости насаждений в целом.

— Что, кроме сухостоя, вошло в эти 2862 дерева?

— Надо понимать, что 2862 дерева — это маленький процент от всех деревьев, произрастающих на территории проектирования, которая составляет 110 га. Всего инвентаризацией зафиксировано 128 191 дерево.

Так как это объект культурного наследия, то есть и предметы охраны, в частности поляны. В естественных условиях, если не производить расчистку, поляны зарастают самосевом и порослью. Без мероприятий по уходу площадь полян, являющихся предметом охраны, будет сокращаться — по краям они будут зарастать. При этом рекомендуемые инвентаризацией к расчистке самосев и поросль по краю полян имеют диаметр стволов от 2 до 8 см (возрастом до 10 лет).

Отмечу, что самосев и поросль способствуют загущению насаждений, а в таких местах быстрее распространяются инфекции, бактериальные и грибные заболевания, а также стволовые вредители. Все взрослые деревья (диаметром ствола более 10 см) по краю полян сохраняются.



— Когда будут известны проектные цифры?

— Чтобы появились цифры по проектным работам («Нескучный сад» ничего не сносит, он в рамках проектных работ показывает это на бумаге), должно, во-первых, пройти комиссионное обследование. В состав комиссии входят представители заказчика, это СПБ ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (подведомственная организация комитета по благоустройству), а также подрядчика и садово-паркового хозяйства. И это будет документ (акт), по которому члены комиссии подтверждают, что выполнили обследование и указанные в акте деревья предлагаются к сносу. Далее необходимо получить согласование комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Затем — получить согласование акта Управлением садово-паркового хозяйства.



Только после этого можно говорить о каких-то согласованных проектных цифрах. То есть никаких решений на данный момент по сносу не принято. Жители, видимо, получили данные инвентаризации и путают инвентаризацию с проектными работами по сносу.



— Инвентаризацию проводил ваш субподрядчик?

— Да.

— На какой стадии разработка проекта? Или она пока еще не началась?

— Нет, проект разрабатывается, но работа над ним будет вестись до конца этого года. Сначала пройдет комиссия, которая примет комиссионные решения. После того как ее решения согласует СПХ и КГИОП — только тогда можно говорить о каких-то проектных цифрах.

Кроме того, мы планируем максимальное сохранение, несмотря на данные инвентаризации. То есть сухостой, который действительно будет зафиксирован, скорее всего, в проекте будет предложен к сносу, если это подтвердится согласующими органами. И по ландшафтному сносу, так как надо сохранить предмет охраны, решение будет принимать КГИОП.

— То есть проект будет готов к концу года?

— Цифры, наверное, появятся раньше. Предварительно акт будет выпущен, может, в конце августа, не раньше. Затем проектные решения будут проходить все согласования, причем если у согласующих органов будут замечания, значит, цифры будут еще меняться. То есть даже несогласованные проектные цифры будут не ранее чем в конце августа. О согласованиях можно говорить в начале октября.



— Жители больше всего волнуются, что будут вырубать взрослые живые деревья из-за благоустройства.



— Нет, этого не будет. В парке есть существующая система мелиорации, которая тоже является предметом охраны. Парк осушается на данный момент открытыми канавами. Сейчас они в неудовлетворительном состоянии. И чтобы сохранить деревья, мы, скорее всего, будем менять русло канав. Планируем максимальное сохранение. Там, где идут магистральные канавы (собирающие воду со всей сети), возможно, будет предложен какой-то снос, но это на усмотрение КГИОП.

— Вы можете утверждать, что ради какой-нибудь новой площадки взрослые живые деревья сноситься не будут?



— Не будут. Дорожки и площадки проектируются с учётом расположения существующих насаждений без их рубок. Ради планировочных решений по площадкам и дорожкам деревья предусматриваться к сносу проектными решениями не будут. Кроме того, сейчас контуры площадок таковы, что они очень близко подходят к старовозрастным деревьям. Мы, наоборот, отодвигаем границы площадок от старовозрастных и ценных деревьев.



— Что вы имеете в виду?



— Например, у нас есть площадки и дорожки. Сейчас некоторые из них проходят по корневой системе деревьев и расположены вплотную к стволам старовозрастных и ценных деревьев. Проектными решениями формируются новые контуры дорожек и площадок, которые отодвинуты от стволов, что способствует сохранению корневой системы и увеличивает устойчивость насаждений.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

