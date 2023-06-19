Над Удельным парком протянется эстакада М-7. Местные жители уже собирают коллективное «нет»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не успели отстоять последние пробки на дорогах из-за Петербургского экономического форума, как в Удельном парке появились листовки с призывом подписываться под петицией против строительства магистрали М-7, которая должна пройти над зеленым пространством в виде эстакады. Именно на ПМЭФ губернатор Александр Беглов и ВТБ стряхнули пыль с этого проекта.



В Удельном парке активисты развешивают листовки с призывом помочь спасти зеленое пространство и подписаться под петицией в защиту парка. Сбор подписей идет как очно, так и в электронном виде. Аналогично сбор подписей ведет и общественное движение «Друзья Удельного парка».



На экономическом форуме город в лице губернатора Александра Беглова и банка ВТБ в лице его главы Андрея Костина подписали соглашение о намерениях по строительству магистрали непрерывного движения №7. Часть ее должна пройти над Удельным парком в виде эстакады. Проект планируется реализовать на основании государственно-частного партнерства. Трасса будет платной.



Седьмая магистраль свяжет северные районы с центром города и разгрузит улично-дорожную сеть. Трасса протянется, как уточнил Беглов, от Шпалерной улицы по новому мосту через Неву, который построят в створе Арсенальной улицы, пройдет по ней, свернет на Полюстровский проспект, а затем выйдет к железной дороге и пройдет вдоль нее до Выборгского шоссе и КАД.

Подробностей пока мало, сроки также туманны: единственное, что сказал Костин, что проект будет реализован в более короткий срок, нежели идет его обсуждение — а оно тянется с 1966 года, то есть последние 57 лет. В том году у Ленинграда появился новый Генплан, который был одобрен Советом министров СССР в качестве главного градостроительного документа и планировал развитие города до 1987 года.



Пресс-служба Смольного озвучивала, что ВТБ инвестирует в строительство М-7 около 300 млрд рублей. Для сравнения: в 2017 году реализация проекта оценивалась в 61 млрд рублей. В аналогичную сумму оценивается строительство II-IV этапов Широтной магистрали — от Витебского проспекта до КАД, включая строительство моста.

проект Генплана Петербурга до 2048 года Поделиться Поделиться





Что известно про магистраль М-7 Вариант строительства магистрали на деньги ВТБ власти не исключали еще в 2012 году. В Генплане 2005 года предполагалось, что М-7 пройдет в виде Арсенального моста от Таврической улицы до Арсенальной набережной и до Выборгского шоссе, через Удельный парк вдоль линии Выборгской железной дороги. Тогда же из рекреационной зоны Удельного парка «вырезали» полосу шириной в 70 метров.

На публичных слушаниях, например, в 2014 году горожане активно высказывались против, однако магистраль осталась в главном градостроительном документе города. Уже тогда чиновники говорили, что трасса не обязательно пройдет по земле: возможны варианты как над, так и под парком в виде эстакады или тоннеля.



Кроме того, предпринимались и неоднократные попытки вернуть территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Так как этот документ является региональным законом, борьба за включение участка в ЗНОП шла в Заксобрании, однако эти предложения не были поддержаны большинством депутатов.

Только в начале 2020 года многолетняя борьба (и грядущая корректировка федерального законодательства) дала свои плоды: комиссия по поправкам в Генплан дала добро на то, чтобы построить М-7 в виде тоннеля или эстакады. На тот момент глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов (теперь он занимает должность консультанта председателя парламентской комиссии по городскому хозяйству) рассказывал, что планировались поправки в федеральный закон №73 об объектах культурного наследия, который позволил бы построить трассу через Удельный парк. Так как он — региональный памятник, то прокладывать дорогу через него нельзя, однако после того, как скорректируют закон, станет возможным многоуровневое строительство. В базе законопроектов найти такую инициативу не удалось, редакция направила запрос в городской комитет по охране памятников.



В проекте нового Генплана, который определит развитие города до 2048 года, и который Заксобрание планирует принять уже осенью 2023 года, «коридор» в Удельном парке уже отсутствует, предполагается, что он будет возвращен в рекреационную зону Р2. А в схеме развития улично-дорожной сети видно, что в этом месте может быть либо тоннель, либо эстакада.

Подпись: проект Генплана Петербурга до 2048 года. Схема планируемых к размещению/реконструкции элементов УДС и схема функциональных зон Подпись: проект Генплана Петербурга до 2048 года. Схема планируемых к размещению/реконструкции элементов УДС и схема функциональных зон Поделиться Поделиться





Еще в сентябре 2022 года у Смольного, судя по всему, не было уверенности, что проект будет реализован в ближайшем будущем: по крайней мере, глава профильного комитета по развитию транспортной инфраструктуры не возражал, чтобы «коридору» в Удельном парке присвоили статус ЗНОП.



Теперь активность защитников Удельного парка снова возросла. Кроме того, депутат от «Яблока» Борис Вишневский в запросе обратил внимание губернатора, что жители против реализации проекта через Удельный парк. Парламентарий запросил результаты исследований транспортных потоков для определения востребованности магистрали (если такие проводились), а также информацию об исследованиях экономической целесообразности и экологического воздействия.

Арсенальный мост стал четвертым из пяти переправ через Неву, которые учтены в проекте нового Генплана. Кроме него городу обещают еще Широтную скоростную магистраль, где также запланирован разводной мост, Большой Смоленский мост, Орловский тоннель и Ново-Адмиралтейский мост.



По данным «Фонтанки», центр транспортного планирования не анализировал вероятные потоки и востребованность М-7. Напомним, в это, например, уткнулся Орловский тоннель: Смольный ждет, что предполагаемый концессионер сам проведет анализ и обоснует необходимость тоннеля и экономическую модель.

