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    ПМЭФ-2023

    «60 лет прошло, сделаем быстрее». Петербург и ВТБ подписали соглашение по платной трассе М-7 с мостом через Неву

    2699
    12 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по поводу строительства магистрали М-7. Она включает в себя долгожданный Арсенальный мост и пойдет через Удельный парк.

    Документ подписан 16 июня на ПМЭФ-2023. Как заявил Беглов, «седьмая магистраль по значимости равна ЗСД по большому счету». «Сложный проект с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», — подчеркнул он, пообещав сделать всё, чтобы строительство было завершено в ближайшее время.

    «Проект обсуждается с 1966 года, — ответил Костин, — поэтому в более короткие сроки точно уложимся. Шестьдесят лет прошло, мы сумеем сделать быстрее».

    «Фонтанка» заранее сообщала, что соглашение о концессионных намерениях включили в подписную программу ПМЭФ. Магистраль должна соединить Шпалерную улицу и Выборгское шоссе, пройдя в эстакадном варианте через Удельный парк. В состав магистрали входит мост через Неву в створе Арсенальной набережной.

    Кроме нее в такой же форме утвердили планы на трассу М-49 — там партнером города выступает Газпромбанк.

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    Комментарии 12

    28026499416 Июн 2023 в 12:21
    По поводу уделки-людей то спросили,нужна ли им эстакада в парке??
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:19
    Если даже над Удельным парком построят эстакаду, то дальше очень много частных жилых домов, которые, наверное, будут сносить. Я живу в этом районе и не наблюдаю столько у нас пробок, чтобы была острая необходимость в этой трассе.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:16
    По-хорошему, бесплатные исторические мосты надо оставить только для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. А остальные пусть по платным ездят.
    +0−0
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