«60 лет прошло, сделаем быстрее». Петербург и ВТБ подписали соглашение по платной трассе М-7 с мостом через Неву

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по поводу строительства магистрали М-7. Она включает в себя долгожданный Арсенальный мост и пойдет через Удельный парк.
Документ подписан 16 июня на ПМЭФ-2023. Как заявил Беглов, «седьмая магистраль по значимости равна ЗСД по большому счету». «Сложный проект с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», — подчеркнул он, пообещав сделать всё, чтобы строительство было завершено в ближайшее время.
«Проект обсуждается с 1966 года, — ответил Костин, — поэтому в более короткие сроки точно уложимся. Шестьдесят лет прошло, мы сумеем сделать быстрее».
«Фонтанка» заранее сообщала, что соглашение о концессионных намерениях включили в подписную программу ПМЭФ. Магистраль должна соединить Шпалерную улицу и Выборгское шоссе, пройдя в эстакадном варианте через Удельный парк. В состав магистрали входит мост через Неву в створе Арсенальной набережной.
Кроме нее в такой же форме утвердили планы на трассу М-49 — там партнером города выступает Газпромбанк.