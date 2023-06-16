«60 лет прошло, сделаем быстрее». Петербург и ВТБ подписали соглашение по платной трассе М-7 с мостом через Неву

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по поводу строительства магистрали М-7. Она включает в себя долгожданный Арсенальный мост и пойдет через Удельный парк.



Документ подписан 16 июня на ПМЭФ-2023. Как заявил Беглов, «седьмая магистраль по значимости равна ЗСД по большому счету». «Сложный проект с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», — подчеркнул он, пообещав сделать всё, чтобы строительство было завершено в ближайшее время.

