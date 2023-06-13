В Петербурге построят трассу М-7 с мостом через Неву и эстакадой над Удельным парком. Соглашение хотят подписать на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме планируется подписать соглашение о намерениях по строительству трассы М-7 с мостом через Неву. Партнером города выступит ВТБ. По данным «Фонтанки», соглашение включено в подписную программу ПМЭФ-2023. Конкретики по поводу сроков и размера инвестиций в документе не ожидается. Однако известно, что в проект включена магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом в створе Арсенальной улицы. Как это обычно и происходит с концессионными дорожными стройками, проезд по дороге будет платным. По плану чиновников и инвесторов трасса должна разгрузить Выборгское шоссе, проспект Энгельса и Большой Сампсониевский проспект.



Напомним, Арсенальный мост включен в список из 5 переправ через Неву, которые учтены в Генплане, но пока не реализованы. Проекту много лет, а сейчас он объединен с трассой М-7, которая, как говорилось раньше, должна соединить Арсенальную набережную и Выборгское шоссе. Против магистрали боролись депутаты и защитники Удельного парка, в котором под строительство дороги выделили 80 га. Три года назад была представлена щадящая трассировка с эстакадой над зелеными насаждениями, однако КРТИ говорил, что проектирование не ведется и комитет в целом не возражает вернуть территорию в ЗНОП.



Помимо М-7, на форуме должны подписать соглашение с Газпромбанком о строительстве магистрали М-49 в Приморском районе. Вместе с М-32 она должна обеспечить транспортное обслуживание района и Лахта Центра в частности. Подробнее о том, какие еще крупные проекты озвучат на ПМЭФ-2023, — читайте на «Фонтанке».