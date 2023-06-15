Петербург и Газпромбанк закрепили планы по строительству платной трассы М-49

Петербург и Газпромбанк заключили соглашение о намерениях по строительству трассы М-49 в Приморском районе. «Фонтанка» писала, что этот проект содержится в подписной программе ПМЭФ-2023.
Соглашение подписали 15 июня. «Проект предусматривает создание и использование (эксплуатацию) автомобильной магистрали общего пользования регионального значения М-49 на участке от Приморского шоссе с путепроводной развязкой через железнодорожные пути Сестрорецкого направления до автомобильной дороги Западный скоростной диаметр», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Как и писала «Фонтанка», речь идет о концессии. Ранее Смольный утверждал, что трасса будет платной, она будет для тех, кто едет по направлению на ЗСД или выезжает с него. В то же время она рассматривается как единый транспортный каркас с трассой М-32, который для города строит компания ВАД.
Добавим, это не единственный крупный дорожный проект, который запланирован на ПМЭФ-2023. В программе также аналогичное соглашение о намерениях с ВТБ по строительству магистрали М-7 с мостом через Неву и эстакадой через Удельный парк. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».
ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.