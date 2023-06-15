Петербург и Газпромбанк закрепили планы по строительству платной трассы М-49

Петербург и Газпромбанк заключили соглашение о намерениях по строительству трассы М-49 в Приморском районе. «Фонтанка» писала, что этот проект содержится в подписной программе ПМЭФ-2023.



Соглашение подписали 15 июня. «Проект предусматривает создание и использование (эксплуатацию) автомобильной магистрали общего пользования регионального значения М-49 на участке от Приморского шоссе с путепроводной развязкой через железнодорожные пути Сестрорецкого направления до автомобильной дороги Западный скоростной диаметр», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

