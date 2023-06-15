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    ПМЭФ-2023

    Петербург и Газпромбанк закрепили планы по строительству платной трассы М-49

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    2 комментария

    Петербург и Газпромбанк заключили соглашение о намерениях по строительству трассы М-49 в Приморском районе. «Фонтанка» писала, что этот проект содержится в подписной программе ПМЭФ-2023.

    Соглашение подписали 15 июня. «Проект предусматривает создание и использование (эксплуатацию) автомобильной магистрали общего пользования регионального значения М-49 на участке от Приморского шоссе с путепроводной развязкой через железнодорожные пути Сестрорецкого направления до автомобильной дороги Западный скоростной диаметр», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

    Фото: Яндекс. Карты
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    Как и писала «Фонтанка», речь идет о концессии. Ранее Смольный утверждал, что трасса будет платной, она будет для тех, кто едет по направлению на ЗСД или выезжает с него. В то же время она рассматривается как единый транспортный каркас с трассой М-32, который для города строит компания ВАД.

    Добавим, это не единственный крупный дорожный проект, который запланирован на ПМЭФ-2023. В программе также аналогичное соглашение о намерениях с ВТБ по строительству магистрали М-7 с мостом через Неву и эстакадой через Удельный парк. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.

    Фото: Яндекс. Карты

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    Комментарии 2

    Гость15 Июн 2023 в 16:54
    Газмяс, вон из города!
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