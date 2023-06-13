На ПМЭФ-2023 хотят подписать соглашение о строительстве трассы М-49 в Петербурге

НА ПМЭФ-2023 в Петербурге ожидается подписание соглашения о строительстве магистрали М-49 в Приморском районе. Вместе с М-32 они составляют транспортный каркас вокруг Лахта Центра.



По данным «Фонтанки», подписание включено в программу форума. Речь идет о концессии на строительство трассы от Приморского шоссе до ЗСД, партнером город видит Газпромбанк. Дорога должна соединяться с М-32, которую по контракту с городом строит ВАД.