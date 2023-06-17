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    ПМЭФ-2023

    В две платные трассы в Петербурге вложат 320 млрд рублей. Больше 90 % съест магистраль М-7

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    10 комментариев

    Инвестиции ВТБ в строительство магистрали М-7 с Арсенальным мостом должны составить около 300 млрд рублей. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Смольного.

    Соглашение о намерениях губернатор Петербурга Александр Беглов и президент ВТБ Андрей Костин подписали накануне в ходе ПМЭФ-2023. Сроки реализации проекта не называются, однако известно, что трасса будет строиться по принципу ГЧП, а значит, будет платной. Она соединит Шпалерную улицу и Выборгское шоссе и включит в себя мост через Неву в створе Арсенальной улицы.

    Аналогичное соглашение Смольный подписал с Газпромбанком, оно касается магистрали М-49, которая соединит Приморское шоссе и ЗСД. По данным «Фонтанки», в нем оговорен примерный уровень инвестиций в 24 млрд рублей.

    Напомним, по словам Смольного, ПМЭФ позволил Петербургу привлечь порядка 660 млрд рублей инвестиций. Таким образом, половина этой суммы приходится именно на дорожные проекты.

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    Комментарии 10

    Гость17 Июн 2023 в 16:28
    90% съедят чиновники и строить будут лет десять, пятнадцать. Умножая постоянно расходы. Все это мы знаем. Это просто был сходня, а не экономический форум.
    +0−0
    Chillen Tano17 Июн 2023 в 16:26
    Нормально. В центре города ни реку не перейти, ни ОТ не пустить.
    +0−0
    академикдон17 Июн 2023 в 16:23
    Одно радует, так как вся экономика РФии летит в пропасть и события, для подписантов этой декларации о намерениях, будут развиваться неоднозначно, то есть надежда, что эти подписульки закончатся ничем.
    +0−0
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