В две платные трассы в Петербурге вложат 320 млрд рублей. Больше 90 % съест магистраль М-7

Соглашение о намерениях губернатор Петербурга Александр Беглов и президент ВТБ Андрей Костин подписали накануне в ходе ПМЭФ-2023. Сроки реализации проекта не называются, однако известно, что трасса будет строиться по принципу ГЧП, а значит, будет платной. Она соединит Шпалерную улицу и Выборгское шоссе и включит в себя мост через Неву в створе Арсенальной улицы.

Инвестиции ВТБ в строительство магистрали М-7 с Арсенальным мостом должны составить около 300 млрд рублей. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Аналогичное соглашение Смольный подписал с Газпромбанком, оно касается магистрали М-49, которая соединит Приморское шоссе и ЗСД. По данным «Фонтанки», в нем оговорен примерный уровень инвестиций в 24 млрд рублей.

