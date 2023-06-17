На ПМЭФ заключили соглашений на 3,8 трлн рублей. Петербург привлек 660 млрд рублей инвестиций

Организаторы ПМЭФ отчитались об экономической эффективности прошедшего в Петербурге международного форума. Показатели вышли на доковидный уровень.



Как сообщил 17 июня ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в рамках ПМЭФ заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей, передает корреспондент «Фонтанки».



«Показатели участия и интереса к форуму вышли на доковидный уровень. Это говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается несмотря ни на что. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в разном формате приняли участие более 17 тысяч человек из 130 стран. Все хотят участвовать в успехе России», — сказал Кобяков. Он также отметил, что среди участников были представители 150 компаний из недружественных стран.