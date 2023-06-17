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    ПМЭФ-2023

    На ПМЭФ заключили соглашений на 3,8 трлн рублей. Петербург привлек 660 млрд рублей инвестиций

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    5 комментариев

    Организаторы ПМЭФ отчитались об экономической эффективности прошедшего в Петербурге международного форума. Показатели вышли на доковидный уровень.

    Как сообщил 17 июня ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в рамках ПМЭФ заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей, передает корреспондент «Фонтанки».

    «Показатели участия и интереса к форуму вышли на доковидный уровень. Это говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается несмотря ни на что. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в разном формате приняли участие более 17 тысяч человек из 130 стран. Все хотят участвовать в успехе России», — сказал Кобяков. Он также отметил, что среди участников были представители 150 компаний из недружественных стран.

    В Смольном тем временем рассказали, что Петербург на ПМЭФ заключил 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,33 млрд рублей. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в «нынешних геополитических реалиях – это серьезный успех», упомянув, что форум прошел «без западных инвесторов».

    «Соглашения заключены в разных сферах. В том числе в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, логистике, в сфере образования, общественного питания и других», – добавили в пресс-службе городской администрации.

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    Комментарии 5

    Гость17 Июн 2023 в 13:09
    ПМЭФ нам только на пользу. А негативщикам только бухтеть остается.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!17 Июн 2023 в 13:05
    / из 130 стран. Все хотят участвовать в успехе России»/

    чёта ржу!
    +0−0
    Илья Герасимов17 Июн 2023 в 12:59
    И? Что обычным жителям до этого?? Жить легче станет? Или продукты в магазине подешевеют сразу же???
    +0−0
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