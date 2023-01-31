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    Генеральный план Петербурга утвердят осенью 2023 года

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    Новый Генплан Петербурга собираются утвердить осенью 2023 года. Кроме того, до конца года предполагается принять новую редакцию Правил землепользования и застройки.

    О сроках рассказал 31 января вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в «Интерфаксе». «В ближайшее время мы уже начнём полным ходом заседание комиссий по рассмотрению предложений, поданных в период общественных обсуждений», — заявил он.

    Осенью стало известно, что проект нового Генплана поступит на рассмотрение правительства до марта 2023 года.

    Что касается второго ключевого градостроительного документа — Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), то проект пришлось запускать прошлым летом на очередные общественные обсуждения из-за необходимости поправить документацию под строительство жилья для Верховного суда.

    Генеральный план — это главный градостроительный документ города. Он будет определять развитие Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Текущую версию приняли еще в 2005 году, её «срок годности» истек весной 2021 года. Новый Генплан ждали еще в 2018-м, однако дедлайн несколько раз переносился. Больше полугода документ находился на согласованиях в федеральных ведомствах, и только 27 июля 2022 года Смольный объявил старт слушаний, правда, сам документ был опубликован через несколько дней после этого.

    До того, как проект вышел на этап общественных слушаний, по инициативе Смольного Заксобрание города урезало срок на обсуждения для горожан до месяца, а срок экспозиции и подачи предложений — всего до недели (он завершился 10 августа). «Фонтанка» подробно рассказывала, под какие проекты бизнес хочет зарезервировать место, а также какие предложения подавали сами горожане.

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