Генеральный план Петербурга утвердят осенью 2023 года

Новый Генплан Петербурга собираются утвердить осенью 2023 года. Кроме того, до конца года предполагается принять новую редакцию Правил землепользования и застройки.



О сроках рассказал 31 января вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на пресс-конференции в «Интерфаксе». «В ближайшее время мы уже начнём полным ходом заседание комиссий по рассмотрению предложений, поданных в период общественных обсуждений», — заявил он.



Осенью стало известно, что проект нового Генплана поступит на рассмотрение правительства до марта 2023 года.



Что касается второго ключевого градостроительного документа — Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), то проект пришлось запускать прошлым летом на очередные общественные обсуждения из-за необходимости поправить документацию под строительство жилья для Верховного суда.