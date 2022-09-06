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    Смольный дал согласие вернуть Удельному парку территорию, зарезервированную под трассу М-7

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    Проектирование трассы М-7 через территорию Удельного парка в настоящее время не ведется. Власти Петербурга не возражают, чтобы участку вернули рекреационный статус. Об этом 6 сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета города на 2023–2025 годы в Заксобрании сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

    Вопрос о возврате «зеленого» статуса части парка, которая была зарезервирована под дорожное строительство, задала депутат от КПРФ Ирина Иванова.

    По словам чиновника, проектирование трассы через парк не ведется, и комитет не возражает против того, чтобы территории присвоили статус ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

    Работа по окрашиванию участка в «зеленый» цвет находится в полномочии Заксобрания Петербурга, так как ЗНОП прописан в региональном законе. В декабре 2021 года депутаты уже пытались это сделать в рамках поправки, однако коллеги по парламенту ее не поддержали.

    История со строительством трассы М-7 длится уже много лет. Ее заложили в генеральный план города еще в 2005 году, и тогда для этого в Удельном парке вырезали коридор шириной 70 метров. В общей сложности отняв у рекреационной зоны 80 га. Это решение вызвало резкие протесты градозащитников, которые несколько лет боролись за возврат участка парку.

    Как планировалось, седьмая скоростную магистраль в будущем должна была соединить Арсенальную набережную с Выборгским шоссе.

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