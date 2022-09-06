Смольный дал согласие вернуть Удельному парку территорию, зарезервированную под трассу М-7

Проектирование трассы М-7 через территорию Удельного парка в настоящее время не ведется. Власти Петербурга не возражают, чтобы участку вернули рекреационный статус. Об этом 6 сентября в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета города на 2023–2025 годы в Заксобрании сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Вопрос о возврате «зеленого» статуса части парка, которая была зарезервирована под дорожное строительство, задала депутат от КПРФ Ирина Иванова.