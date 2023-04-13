Провокация дурацким словом. Горожане вступились за Удельный парк, а их попросили не упрощать

На общественных обсуждениях еще даже не проекта благоустройства, а всего лишь изыскательских работ в Удельном парке чиновники получили наглядное пособие: что происходит, если доверия с той самой общественностью не сложилось. Главный лейтмотив — «руки прочь» и «это не просто так».

В 2024 году Удельный парк ждет обновление, о чем было объявлено еще год назад, все произойдет при поддержке федерального нацпроекта «Жилье и городская среда». Проектно-изыскательские работы по восстановлению объекта зеленых насаждений (то есть, прежде всего, исследование состояния парка) по заказу ГКУ «Центр комплексного благоустройства» выполняет компания «Нескучный сад». Согласно данным СПАРК, контракт на 38,8 млн рублей был заключен в июне 2022 года и должен быть завершен к концу текущего года.

В администрации Приморского района 12 апреля состоялись очные общественные обсуждения проекта изыскательских работ, собрались около 70 человек. Почти три года Петербург — с началом пандемии коронавируса — провел без очных публичных слушаний по проектам благоустройства и градостроительной документации. Мероприятия перевели на «удаленку», то есть в онлайн-формат, еще в 2020-м. Видимо, за это время у горожан много чего накопилось.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться









Еще до начала мероприятия, когда раздавали анкеты с вопросами о пожеланиях к благоустройству, было видно: у жителей, что называется, подкипает. Поэтому недовольные вопросы начались, уже когда специалисты, в том числе и дендролог Валерия Петрова, начали показывать презентацию и рассказывать о результатах исследования парка. Презентацию позднее обещали опубликовать в паблике во «ВКонтакте» комитета по благоустройству и на сайте администрации Приморского района.

Границы проектирования — 110,5 га.



На этой территории растет 121 191 дерево:

— 70,6% деревьев — моложе 40 лет;

— 20% деревьев — от 41 года до 100 лет;

— 566 деревьев — старше 100 лет (в основном, хвойные — сосны).

1,7% — аварийных и сухостойных деревьев.

Растут 23 270 кустарников.

Дорожно-тропиночная сеть — 6,8% от общей площади.



Удельный парк располагается на территориях двух районов: Приморского и Выборгского. Имеет статус ЗНОП и объекта культурного наследия регионального значения.



По итогам исследования специалисты дали рекомендации, что именно необходимо парку (в общем-то, понятные): убрать сухостой и аварийные зеленые насаждения, расчистить парк от ветровальных деревьев и мусора, обрезать сухие ветки, восстановить мелиоративную сеть парка.



Как объяснили жителям, эскизный генплан и основные проектные решения будут представлены на повторные общественные обсуждения, которые проведут до каких-либо согласований проекта. На основании этих документов разработают рабочую и проектную документацию, которая будет проходить согласования всех профильных инстанций, в том числе комитета по охране памятников, комитета по градостроительству, комитета по благоустройству. И только затем отправится на госэкспертизу.

Как только перешли к вопросам, в зале поднялся шум. Первой слово взяла местная жительница Ирина Вологдина, которая заявила, что «нам немножко дурят голову», а на изыскания якобы было потрачены 22 млн рублей (откуда взялась сумма — осталось за кадром). Модератор — архитектурный критик Мария Элькина попыталась поправить: эти средства идут не только на изыскания, но и частично на проектирование, но в ответ из зала полилось возмущение: «То, что делают по этой [федеральной] программе — ужасно!» Когда жительница объявила, что народ против благоустройства, зал отреагировал аплодисментами. Пожилой мужчина заметил, что людей «провоцируют дурацким словом».



«Слово благоустройство уже стало ругательным», — заявил он, добавив критики в адрес работ «Нескучного сада». Такая критика раздавалась в ходе обсуждений регулярно. Правда, по большей части в качестве примеров жители приводили проекты, которые не имеют отношения к компании.



Попытка Марии Элькиной призвать собравшихся хоть к какому-то порядку провалилась: слышались смешки недоверия, требования просто «убрать этот проект». Утихомирить жителей не получалось и у замглавы ГКУ ЦКБ Романа Сапижака. Более агрессивные возгласы доносились от женщин с галерки: на них, впрочем, шикали и сами жители, но безуспешно. «Если проекта нет, зачем мы здесь собрались? — эмоционально вопрошали из зала. — Если это слушания — послушайте нас!» Звучало: «Мы против», «На что вы потратили деньги?», «Вы льете воду», «Нам надо, чтобы вы сохраняли деревья, а не вырубали их!», «Хватит врать!»

«Фонтанка.ру»







«Делаю вывод, что парк в удовлетворительном состоянии. Его надо всего лишь поддерживать в нормальном состоянии, — заявила женщина в голубой куртке под аплодисменты и подытожила: — Что это за неуемное желание что-то благоустраивать? Жителям не нужны какие-то там изыски».



Микрофоном то и дело завладевали спикеры, которые напоминали, что власть принадлежит народу, ситуация в стране тяжелая, и предлагали эти «огромные деньги» потратить на военные нужды. Это предложение также встретили аплодисментами, хоть и не такими бурными.



Еще одна участница, которая представилась Светланой Шишковой, добавила конспирологии насчет оставленных на деревьях в Удельном меток, которые не смываются: «Вот у нас заказник Котельский в Кингисеппском районе, тоже так отметили деревья. И сейчас вырубили полностью дорогу на 10 км… Вот вы говорите, меточки — это просто так. Это не просто так».



Мужчина по имени Сергей рассказал, как за деньги жителей создавалась в парке площадка для занятия боксом и тяжелой атлетикой: «Вы же люди бумажные. Вот у меня тут порядка 500 подписей за сохранение спортивной площадки. Мы просим, чтобы нам дали возможность дальнейшего развития… Сейчас стоит вопрос: общественный туалет, канализация не справляется, по всему парку идет запах. Почему этим не занимаются?!» Заверения, что освещение и канализация — это как раз часть благоустройства, снова потонули в криках.



В конце встал интеллигентного вида пожилой мужчина в сером пиджаке — Андрей Рейман, глава совета по ландшафтной архитектуре петербургского союза архитекторов. В свое время именно он поставил парк под охрану как объект культурного наследия.

«Могу вам сказать с полной ответственностью, что та работа, которая проделана государственным предприятием «Леспроект», проделана качественно. Если вы себе не представляете, как делается инвентаризация, не надо ерничать. Не надо тут поднимать смешок всякий. Когда каждое дерево — определяется диаметр, составляются специальные таблицы, определяется его состояние, диаметр кроны», — рассказал мужчина.



На его выступлении в зале стало тихо. Он напомнил, что Удельный — не просто парк, но памятник, и инвентаризация позволяет уточнить предметы охраны. Потому что когда парк ставили на учет, не было возможности провести такую инвентаризацию.

«Сегодня мы знаем ценностные категории всех древесных пород, которые там произрастают. И есть возможность (я считаю, что это необходимо) уточнить предметы охраны, вписать уже конкретный видовой состав, конкретные ландшафтные группы», — подчеркнул он.

Рейман добавил, что в парке должны проводить лесоводческие мероприятия, уборку бурелома, прочистку канав, чтоб работала дренажная система, которую выступающий назвал «кровеносной».

«Поэтому не упрощайте ситуацию, — обратился он к жителям. — Она очень сложная. Это действительно так дорого стоит».

При этом эксперт упрекнул геодезистов за то, какие метки они ставили на деревьях во время исследования. «Я проработал 40 лет в этой области: никогда таких меток ни в одном парке не делали: в лучшем случае использовали мел, — сказал Рейман. — Они не отмываются — общественность уже пыталась это сделать. Это говорит о неграмотной работе».



В конце из зала под несмолкающие крики галерки горожане дружно потянулись к столу — записываться в рабочую группу.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»