Из-за запрета массовых собраний на время пандемии принятие градостроительной документации, которая требует публичных слушаний, замерло. В качестве альтернативы их предложили перевести на удалёнку. Некоторые эксперты опасаются, что оттуда слушания могут не вернуться.

«Это как секс по телефону». Эксперты разошлись во мнениях, можно ли на время COVID-19 увести публичные слушания в офлайн

Из-за ограничительных «антиковидных» мероприятий в Петербурге возникла и градостроительная пауза в процессе принятия поправок в Генеральный план и правила землепользования и согласовании проектов планировки территории. Профильный комитет Смольного предложил на время запрета публичных мероприятий заменить обязательный этап изменений в документацию — публичные слушания — на общественное обсуждение. Мнения экспертов о плюсах и минусах решения разошлись.



Накануне комитет по градостроительству и архитектуре направил на антикоррупционную экспертизу проекты изменений в ряд законов, которые позволят в условиях действия в городе режима повышенной готовности из-за коронавируса заменить публичные слушания по градостроительной документации на «общественное обсуждение». Это касается как Генплана, так и правил землепользования и застройки, проектов планировки территории и проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также разрешения на отклонение от предельных параметров. «Антиковидный» режим предусматривает запрет на проведение публичных массовых мероприятий, соответственно, публичные слушания как очную процедуру, в ходе которой заинтересованные горожане собираются в одном помещении, проводить нельзя.



В Петербурге тем временем идет процесс принятия нового Генерального плана и обновление правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Первое — это основной градостроительный документ, который разделяет территории по функционалу, например на рекреационную или зону жилой застройки. Второй уточняет градостроительные регламенты и прописывает детали: высоту, площадь, объем строительства. ПЗЗ придется корректировать из-за вышки в Пулково, ради которой меняется предельно разрешенная высотность. По закону, поправки могут подавать все желающие, соответственно, и слушания по ним будут проходить во всех районах.



По процедуре сначала все предложения и по ПЗЗ, и по Генплану собирает КГА, потом их обсуждают профильные комиссии. Следующий этап — публичные слушания. После чего правила землепользования еще раз рассматривает комиссия, и затем их утверждает правительство города. А Генплан после повторного рассмотрения комиссией в виде проекта закона Смольный вносит на рассмотрение Законодательного собрания.

Предложенный комитетом вариант снятия слушаний с паузы — замена их на общественное обсуждение. Ключевое отличие — отсутствие непосредственного очного сбора участников. В рамках обсуждений все заинтересованные могут подать свои предложения удаленно. Не исключено, что для верификации автора обращений будет использоваться портал «Госуслуги».

Резко против такого варианта высказался замглавы профильной комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Борис Вишневский.

«Все это уже было осенью 2017 года — в Градкодексе пытались заменить публичные слушания «общественными обсуждениями» в Интернете. И тогда по моей инициативе ЗакС занял жесткую позицию против, направил обращение к Госдуме и поправки. Помогло. Кстати, эту позицию поддержал и [спикер Заксобрания Вячеслав] Макаров, — говорит депутат. — Теперь зашли с другой стороны. Почему это плохо? Потому что профанация. Секс по телефону. Или бокс по переписке».



Член парламента обращает внимание, что в предложенном формате нельзя публично задать вопрос разработчикам градостроительного проекта — и публично продемонстрировать их неспособность ответить по существу или предъявить аргументы. Нельзя выступить, убедив в своей правоте аудиторию и опровергнув доводы оппонентов. А можно только подать предложения, которые занесут в протокол.

«Власть, имея неограниченный доступ к адресным базам данных (в том числе пенсионеров, никаким Интернетом не пользующихся), запросто привлечет виртуальную «массовку», имитируя общественную поддержку лоббируемым ею проектам, — опасается Вишневский. Он уверен, что заменять слушания на обсуждение нельзя даже временно: — Отложите принятие новых градостроительных документов на время эпидемии — они могут подождать».

Глава Центра экспертиз «ЭКОМ», эксперт парламентской комиссии по горхозу Александр Карпов считает, что необходимость поспешить все же есть.

«Проблема в том, что Генплан должен вступить в силу не позже 1 марта 2021 года. В противном случае истечет его расчетный срок, и те территории, которые были предназначены для развития за пределами расчетного срока, автоматически становятся доступны для освоения, — говорит он. — А это очень большие участки бывших полей, которые были зонированы под будущую жилую застройку, как правило, многоэтажную. Собственники этих территорий тихонечко сидят и клацают зубами в ожидании даты, потому что как только это случится, они побегут за градпланами и без всяких проектов планировки будут пытаться что-то проектировать и застроить, насколько хватит денег и наглости».



По словам эксперта, первые 2 месяца это не будет представлять серьезной опасности, «но чем дальше, тем больше потом городу придется разрешать проблем». Кроме того, Карпов отмечает: чтобы не просрочить принятие Генплана, проект должен поступить в Заксобрание хотя бы в декабре 2020 года, чтобы парламент успел подробно рассмотреть все предложения — а их будет огромное количество. Для этого, в свою очередь, общественные слушания должны пройти не позже июля. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса к этому времени могут и не снять.



Наконец, на время, пока нельзя проводить слушания, на паузу встало и согласование проектов планировки территорий. «Никто не хочет обрушивать всю градостроительную деятельность Петербурга, и нужно рассматривать проекты планировки, а это также невозможно без слушаний», — заключил Карпов.

Координатор общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански напомнил, что у города уже есть негативный пример подобных общественных обсуждений. «Речь идет о территориальной схеме обращения с отходами. В первый раз комитет по благоустройству получил тысячу предложений. Но когда выложили проект повторно, мы увидели, что основные предложения они не учли. Поэтому это чистая фикция: подобные общественные обсуждения имеют скорее формальный характер, чем способ реально повлиять. В конечном счете самые болевые точки остались неизменными», — говорит градозащитник.

По его мнению, с комитетом по градостроительству ситуация может быть аналогичной: «Сейчас мы видим, что под видом коронавируса будут протаскивать неблагоприятные проекты для города. Я жду подвоха».



Общественный деятель отмечает, что предложения в рамках и слушаний, и обсуждений имеют рекомендательный характер — чиновники не обязаны их исполнять. «Но плюс именно публичных слушаний в том, что своей массовостью горожане могут создать резонанс, чтобы повлиять на согласование неблагоприятных проектов», — отмечает он. По мнению Врански, вся беда со слушаниями — отсутствие прозрачности, жители не получают понимания, как именно чиновники принимают решение по тем или иным вопросам. «Сколько нужно предложений отправить, чтобы не застраивали какой-то парк? Много нюансов, и смена формата еще больше ухудшает возможность контроля [со стороны общественности]».

Депутат Александр Рассудов, который входит в состав комиссии по Генплану и является членом парламентской комиссии по горхозу, согласен, что некоторая спешка с Генпланом есть, но срок его принятия в случае патовой ситуации можно перенести на более комфортную дату. «Другой момент, что это требует политической воли», — констатирует парламентарий.

