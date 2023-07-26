В Петербурге продолжают догонять прошлогодний план капремонта. Он выполнен на 92 %

План 2022 года по капремонту домов в Петербурге к середине 2023-го выполнен на 92 %. Его продолжают догонять.



Как рассказал председатель жилищного комитета Олег Зотов 26 июля на заседании городского правительства, на 31 декабря было выполнено 1 778 видов работ, это только 84,4 % от плана. На середину 2023 года с учетом проведенного ремонта в 118 перешедших объектах этот показатель составляет 91,86 %. По словам Зотова, к концу года он дойдет до 97 %.



«Фонтанка» подробно писала о трудностях с капитальным ремонтом в 2022 году: из-за экономической неопределенности на многие проведенные фондом капремонта аукционы не заявились участники, они не состоялись. Вместе с традиционным процентом неисполнения плана это и дало итоговые 85 %. О том, какие претензии к работе фонда предъявляла прокуратура — читайте здесь.

