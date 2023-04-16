В Петербурге 3 млрд рублей потратят на лифты: ищите свой адрес

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Региональный оператор капремонта выложил восемь закупок на ремонт лифтов в Петербурге на общую сумму больше 3 млрд рублей. Это половина от запланированного бюджета. Приведем адреса из закупок, внутри каждой закупки — подробные адресные планы ремонта.

Закупка на 395 млн рублей включает в себя ремонт лифтов в домах на проспекте Ветеранов, Стачек и улице Стойкости. Подробнее на картинке:

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Закупка на 279 млн рублей включает ремонт лифтов в Красном Селе, на Пионерстроя, проспекте Культуры, Просвещения, Тихорецком и других. Подробнее на картинке:

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Закупка на 185 млн рублей включает ремонт лифтов на Разночинной, Джона Рида, Кронверкском, Обуховской Обороны, набережной Карповки и других. Подробнее на картинке:

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Закупка на 184 млн рублей включает 2-й Муринский проспект и улицы в Сестрорецке. Подробнее на картинке:

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Закупка на 345 млн рублей включает 9-ю и 10-ю Советские улицы, Дегтярную, Заячий переулок, Комендантский проспект, Школьную, Планерную и другие. Подробнее на картинке:

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Закупка на 582 млн рублей включает в себя ремонт лифтов на 8-й линии В.О., улицах Ворошилова, Коллонтай, Лиговском проспекте, на проспекте Пятилеток и Тамбовской улице. Подробнее на картинке:

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Закупка на 655 млн рублей включает в себя ремонт лифтов в Казачьем переулке, на Благодатной улице, Варшавской, Бассейной, Верейской. А также ряд адресов в Ломоносове и Петергофе. Подробнее на картинке:

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Закупка на 577 млн рублей включает в себя ремонт лифтов 7-й и 8-й Советских улицах, Ириновском проспекте, на Маршала Блюхера, Мытнинской, Таврической, Шаумяна, Тельмана и других. Подробнее на картинке:

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Как писала «Фонтанка», шесть миллиардов рублей в Петербурге обещали направить на 1500 лифтов в 355 домах. Подробнее о ситуации с капремонтом читайте в нашем материале.

При этом глава жилкома Олег Зотов подчеркивал, что даже при условии полного исполнения существующего плана капремонта в городе останутся еще 7 200 лифтов, у которых истекает срок эксплуатации и которые без ремонта нужно будет выводить из использования.