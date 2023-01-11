Переноси меня полностью. У капремонта в Петербурге снова вырос хвост

Понятно, что до Нового года оставалось еще 10 дней на излюбленный господрядный аттракцион — спешное закрытие актами всего, что сделано и не сделано, но назначенное не так давно новое руководство фонда капремонта заявляет, что это не его стиль. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, как фонд традиционно тянет в новый год неотработанные хвосты старого. Так было и на рубеже 2021/2022 , тогда таких подвисших видов работ оказалось 444. Каким-то в итоге было не суждено доехать до благополучного финала — договоры с подрядчиками просто расторгали, а по некоторым даже не заключали, но все забывали выкинуть адреса из плана. На выходе получилось около сотни переходящих объектов — это то, что натурально не успели сделать в календарный год и теперь переносят на следующий. Поэтому даже во внутренних отчетах фонда всегда есть отдельная графа, посвященная таким адресам: то есть вот — мы обсуждаем, как идет выполнение текущего плана, а вот — на отдельном листочке, доделали ли мы то, что осталось с плана прошлого. Уже за пару дней до боя курантов жилищный комитет выпустил официальный релиз, где говорилось, что в 2022 году завершено 1 773 вида работ в 1202 домах. Речь идет не о подписанных актах: «Строительно-монтажные работы на этих объектах закончены или находятся в высокой степени готовности, по отдельным адресам продолжается оформление документации. Общая предварительная стоимость выполненных работ — более 14 млрд рублей». Статистика так себе, если брать изначальный план в 2 564 вида работ — получается всего 69 %. Неприятный показатель может измениться за счет снижения самого плана. Это традиционный метод: например, катастрофически неисполненную адресную программу таким образом неоднократно дотягивали до более или менее вменяемых показателей — просто выкидывая из программы все, до чего не дошли руки . Под 470 объектов точно так же уйдут из плана капремонта 2022 года, говорится в декабрьской аналитической записке Смольного, их останется 2 096; правда, это не простая работа — провести собрания жильцов, которые согласятся на перенос, либо составить акты, где пересматривается степень износа той или иной конструкции. 29 декабря жилком внес изменения в план. Его совокупная стоимость теперь составляет 18,4 млрд рублей.





Идеология, которую заявляло руководство фонда — оплачивать работу только тогда, когда она целиком выполнена и проверено ее качество, чтобы потом не мучиться с гарантией. В этом смысле рядовому обывателю — и плательщику взносов по капремонту — не так уж важно, попал его адрес в подписанные к 31 декабря акты или нет, лишь бы ремонт сделали. Но похоже, даже после всех арифметических манипуляций с планом, его фактическое исполнение будет далеко от 100 %.



«На 10 января 2023 года Фонд ведет подготовку отчёта по выполнению краткосрочного плана, идет сбор и подготовка документов, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального оператора. — Отчет, содержащий окончательные данные, будет передан в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в конце января этого года. Предварительно, на текущую дату Фонд завершил более 1 750 видов работ. Общий процент выполнения КП составит не менее 83 %. Важно отметить, что в 2022 году Фонд капремонта проводил более сложные и дорогостоящие работы».



По поводу изменений в план там уточнили, что его утверждает жилищный комитет, и править документ можно не чаще одного раза в квартал: «Финальная версия КП учитывает все недопуски для производства работ и протоколы общего собрания собственников о переносе сроков, полученные в текущем году». «Фонтанка» рассказывала, что в бешеном 2022 году фонд провел весной далеко не все аукционы, на которые рассчитывал, — просто не было желающих поучаствовать. Так что ряд контрактов заключали уже осенью и почти 200 объектов заведомо переехали на 2023-й.



Процент исполнения — это не только конкретные фасады и крыши, это еще и аргумент в разговоре с финансовым блоком Смольного и с контрольно-счетной палатой. Разговор это неприятный и ежегодный — аккурат накануне составления бюджета: жилком просит выделить фонду субсидию из казны, чтобы работы оплачивались не только из взносов горожан, а финансисты говорят — так вы даже взносы освоить не можете. Вот и в последний раз КСП скептически отнеслась к докладу о недофинансировании программы капремонта, опираясь именно на остатки, которые наблюдаются на счетах фонда по итогам календарного года. «В 2021 году с населения собрано почти 14 млрд рублей, из них в остатке на начало [2022] года 5,7 млрд. Программа исполнена на 85 %», — говорила замглавы палаты Юлия Русакова. Тем не менее субсидию в 6 млрд на 2023 год из бюджета выделили — адресно на лифты. Да и сами взносы с горожан увеличили.



Еще один момент: фонд каждый год борется за субсидию из бюджета на капремонт, но по умолчанию получает другую — на осуществление своей уставной деятельности, это около миллиарда. «По умолчанию» — это фактическое положение вещей, а вообще-то организация должна показывать некую эффективность. «Чтобы субсидию фонд мог получить на обеспечение своей деятельности, есть условие, что он должен программу выполнить не менее чем на 95 %», — говорила Юлия Русакова. «Начисление субсидии Фонду зависит от достижения показателя эффективности, который рассчитывается по формуле, определенной соглашением Жилищного комитета и Фонда капремонта», — ответили «Фонтанке» на закономерный вопрос, подчеркнув, что более 70 % субсидии направляется на выплату заработной платы и страховых взносов сотрудников.



Единственным лекарством от хронического невыполнения плана является раннее заключение контрактов, в этом направлении чиновники и работают. «По состоянию на декабрь 2022 года фонд опубликовал электронные аукционы по 75 % объектов текущего краткосрочного плана 2023 года. По 70 % объектов аукционы уже проведены и определены подрядчики. Такая подготовка позволит начать проведение ремонта нового сезона максимально оперативно и не потерять ни дня из агротехнического периода будущего года», — докладывал комитет перед Новым годом. В аналитической записке Смольного указано, что большая часть уже заключенных договоров относится к так называемым единым — то есть подрядчик проводит и проектирование, и сами строительно-монтажные работы.



Капитальный ремонт — это не история отдельного года, это огромная программа до 2038-го, и когда жилком говорит о недофинансировании — он имеет в виду именно ее. Речь идет и о слабой собираемости взносов, и о том, что сами эти взносы далеки от экономически обоснованного тарифа, и о бюджетном субсидировании. Согласно внутренним расчетам жилищного блока, уже сейчас — то есть с 2014 года — город накопил отставание в 12,5 тысячи видов работ на 125 млрд. Подробнее о том, что из себя представляет программа и как она исполняется или не исполняется — читайте в материале «Фонтанки».

