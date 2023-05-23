Голосуй или не погуляешь! Зачем власти уговаривают горожан выбрать проект благоустройства

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге бюджетников торопят голосовать за скверы. В городе шепчутся о репетиции.

С середины апреля в Петербурге, как и по всей России, голосуют. Выбирают на этот раз не депутатов, а скверы — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Хотя напором, с каким власти пытаются провести это голосование, это порой очень напоминает классические выборы.

Например, конкурс рекламируют по федеральным телеканалам. Ролик снят в стиле тех, что обычно делали ко дню выборов: продавщица, слесарь и домохозяйка бодро рассказывают, что именно они могут решить, какая среда их будет окружать. Ещё один призыв участвовать пришёл по почте пользователям «Госуслуг» (платформа в последнее время стала одной из мощнейших информационных госплощадок — пользователям приходят рассылки с рекламой фильмов, профинансированных из госбюджета, призывы поздравить бойцов СВО с 9 Мая и т.д.).

В администрациях районов подгоняют учителей и врачей: нужно больше голосов. Например, в Выборгском районе администрация (сообщения есть в распоряжении редакции) попросила подведомственные учреждения организовать по 20 голосующих в день от психоневрологического диспансера, по 14 — от КВД, по 13 — от хосписа. Во Фрунзенском районе аналогичная просьба поступила к сотрудникам МЧС, говорит собеседник «Фонтанки». В других регионах тоже гонятся за голосами. 11 мая депутат екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев сообщил, что столица Урала рискует остаться без федеральной поддержки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», если в голосовании по выбору парка, нуждающегося в благоустройстве, не примут участие минимум 250 тысяч человек.

В петербургском комитете по благоустройству, впрочем, «Фонтанке» сообщили, что не давали установки гнаться за цифрами, и в любом случае деньги из бюджета получат проекты, которые не только поддержаны гражданами, но и качественно составлены. Судя по описанию на платформе голосования, от его результатов зависит, в какой очередности власти приступят к работе над конкретным сквером или общественным пространством. Голосование за благоустройство — это проект Минстроя. Конкурсу не первый год. При этом, как заверяют «Фонтанку» собеседники в районах, будто бы только в этом году в связи с голосованием власти развили такую активность. По словам одного из муниципальных депутатов, из-за того, что отдать свой голос нужно через «Госуслуги», чиновники начали упорно обсуждать это как тест электронного голосования. (Впрочем, в горизбиркоме предположение не подтвердили — электронное голосование проходит в другом разделе «Госуслуг», говорят там.)

Один из чиновников рассказал «Фонтанке»: проект был создан, чтобы вовлекать граждан в решение городских проблем, но в прошлые годы проголосовавших было не так много, что якобы не понравилось организаторам из Москвы. Ещё двое сотрудников администрации города сообщили, что власти действительно получили поручение из Москвы. Но, говорит один из источников, скорее всего, это тест не электронного голосования, а готовности регионов мобилизовать электорат перед президентскими выборами — они по плану должны пройти в марте 2024 года.

Интересно, что на платформе голосования за скверы и парки нельзя проголосовать против, только «за». «Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому еще одна задача проекта — сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. Эта платформа призвана сделать процесс участия в благоустройстве максимально простым и доступным», — говорится на сайте. Процедура, согласно анонсу, должна завершиться 31 мая.

Всего в Петербурге представлено 18 проектов. Например, это третий этап реконструкции набережной Леонтьевского мыса, обустройство зоны вдоль домов в посёлке Мартышкино, строительство спортплощадки на Ланской, обустройство сквера Спасателей на Бухарестской, организация детской площадки на набережной Охты, пляжа в Кронштадте, посадка деревьев на Гренадерской улице, облагораживание площадки возле железной дороги в Пушкине и пустыря на пересечении Кирочной и Новгородской и другие.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»