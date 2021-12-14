Экс-замглавы Колпино идёт под суд с 28-миллионной взяткой. Считали больше года

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Колпинского района Петербурга. С момента задержания до передачи материалов в прокуратуру взятка Алексея Жукова выросла более чем в 60 раз.
Как сообщает петербургский Следком 14 декабря, дело Жукова передано в прокуратуру, откуда с утверждённым обвинительным заключением уйдёт в суд. Бывшему чиновнику вменяют возмездное подписание актов выполненных работ по уборке дворов.
«Взятки предназначались за заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов, в соответствии с адресной программой, а также за попустительство по службе», — уточняют в ведомстве.
По версии следствия, замглавы Колпино получал нечистые деньги с июля 2018-го по август 2020 года, когда его задержали с конвертом, в котором были 446 тысяч рублей. В ходе расследования сумма взяток увеличилась до 26 миллионов рублей, Жуков пооткровенничал со следствием, и после этого обвинение предъявили главе местного жилагентства. Мария Орлова, как полагают, действовала в сговоре с Жуковым, её дело суд рассматривает отдельно.
К завершению расследования сумма взяток, которые вменяют Алексею Жукову, превысила 28 миллионов 100 тысяч рублей.