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Экс-замглавы Колпино идёт под суд с 28-миллионной взяткой. Считали больше года

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Колпинского района Петербурга. С момента задержания до передачи материалов в прокуратуру взятка Алексея Жукова выросла более чем в 60 раз.

Как сообщает петербургский Следком 14 декабря, дело Жукова передано в прокуратуру, откуда с утверждённым обвинительным заключением уйдёт в суд. Бывшему чиновнику вменяют возмездное подписание актов выполненных работ по уборке дворов.

«Взятки предназначались за заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов, в соответствии с адресной программой, а также за попустительство по службе», — уточняют в ведомстве.

По версии следствия, замглавы Колпино получал нечистые деньги с июля 2018-го по август 2020 года, когда его задержали с конвертом, в котором были 446 тысяч рублей. В ходе расследования сумма взяток увеличилась до 26 миллионов рублей, Жуков пооткровенничал со следствием, и после этого обвинение предъявили главе местного жилагентства. Мария Орлова, как полагают, действовала в сговоре с Жуковым, её дело суд рассматривает отдельно.

К завершению расследования сумма взяток, которые вменяют Алексею Жукову, превысила 28 миллионов 100 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

AP-SPb
Главное не забывать, что замы редко (от слова никогда) берут только для себя. Львиная доля идёт тому кого зам. И отличная картинка вырисовывается: посредник - в кутузку, выгодоприобретатель - в вице-губеры вроде...
Pupin
Вот поэтому город и убирают на бумаге, и от снега в том числе. Надо бы и других глав районов проверить. Уверен, что они не святые.
lexandr_5e4ce78957e84
оказывается, в СК выгодно деньги вкладывать - рост в 60 раз
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