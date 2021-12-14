Экс-замглавы Колпино идёт под суд с 28-миллионной взяткой. Считали больше года

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя главы Колпинского района Петербурга. С момента задержания до передачи материалов в прокуратуру взятка Алексея Жукова выросла более чем в 60 раз.



Как сообщает петербургский Следком 14 декабря, дело Жукова передано в прокуратуру, откуда с утверждённым обвинительным заключением уйдёт в суд. Бывшему чиновнику вменяют возмездное подписание актов выполненных работ по уборке дворов.



«Взятки предназначались за заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов, в соответствии с адресной программой, а также за попустительство по службе», — уточняют в ведомстве.

