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Следствие откровенно поговорило с экс-замглавы Колпинского района. К директору местного жилагентства пришли после этого

Следствие считает, что директор ГКУ ЖА Колпинского района брала взятки в сговоре с бывшим замглавы администрации

Следственный комитет официально подтвердил задержание директора Жилищного агентства Колпинского района Марии Орловой по делу об особо крупной взятке. Ее предполагаемый сообщник давно под домашним арестом и сотрудничает с СК.

Как говорится в релизе ведомства 25 мая, бывший заместитель главы администрации Колпинского района, обвиняемый в получении взятки, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным следствия, ранее он вступил в сговор с Орловой для получения взяток от коммерческого директора одной из компаний за то, что они могли способствовать «в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, оплате за их исполнение, а также за общее покровительство указанной организации».

«Обвиняемый, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, не позднее сентября 2019 года предложил коммерсанту ежемесячно передавать им взятки в сумме не менее 1 миллиона 550 тысяч рублей за совершение указанных действий, на что последний был вынужден согласиться, — говорится в сообщении. — В период с октября 2019 года по август 2020 года соучастники получили от коммерческого директора взятки на общую сумму не менее 7 миллионов 750 тысяч рублей. Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проведен обыск по месту работы подозреваемой».

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для Марии Орловой и предъявлении ей обвинения.

О задержании Орловой стало известно 25 мая, «Фонтанка» писала о вменяемых ей суммах. Фамилию чиновника, который сотрудничает со следствием, СК не называет. Однако уголовные дела по аналогичной статье ранее были возбуждены в отношении Алексея Жукова: общая сумма взяток составила уже около 26 млн, вину он признал.

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