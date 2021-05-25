Следствие откровенно поговорило с экс-замглавы Колпинского района. К директору местного жилагентства пришли после этого

Как говорится в релизе ведомства 25 мая, бывший заместитель главы администрации Колпинского района, обвиняемый в получении взятки, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным следствия, ранее он вступил в сговор с Орловой для получения взяток от коммерческого директора одной из компаний за то, что они могли способствовать «в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, оплате за их исполнение, а также за общее покровительство указанной организации».



«Обвиняемый, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, не позднее сентября 2019 года предложил коммерсанту ежемесячно передавать им взятки в сумме не менее 1 миллиона 550 тысяч рублей за совершение указанных действий, на что последний был вынужден согласиться, — говорится в сообщении. — В период с октября 2019 года по август 2020 года соучастники получили от коммерческого директора взятки на общую сумму не менее 7 миллионов 750 тысяч рублей. Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проведен обыск по месту работы подозреваемой».