Бывший замглавы Колпино оброс уголовными делами, признал всё и попросил о послаблениях. Суд не внял

Ещё три уголовных дела возбудили в отношении бывшего замглавы администрации Колпинского района Петербурга Алексея Жукова. Он признал кратно возросшие взятки, но смягчить условия домашнего ареста это не помогло.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 11 февраля, Колпинский районный суд продлил меру пресечения Жукову. Бывший чиновник провёл четыре месяца в следственном изоляторе, в декабре прошлого года добился смягчения меры и, видимо, рассчитывал на дальнейшие послабления.
«Сторона защиты против домашнего ареста не возражала, просив изменить условия и увеличить время прогулок до 4 часов», — сообщают в пресс-службе.
Жукову вменяли взятку в крупном размере. По версии следствия, он получил чуть более 400 тысяч рублей от коммерческого директора юрлица за подписание актов выполненных работ с последующей оплатой и покровительством. Передавший взятку предприниматель представлял фирму, работающую по контрактам с ЖКС № 1 и ЖКС № 2 Колпинского района на уборку дворов. Пересчитать деньги Жуков не успел — его задержали с конвертом.
Однако на заседании суд узнал, что этим список фигуранта не ограничивается: в отношении него возбудили ещё три дела по статье о взятке, но уже в особо крупном размере. В общей сложности речь идёт о 26,3 миллионах без учёта содержимого конверта, который изъяли при задержании.
«Жуков вину признает», — уточнили в суде. Срок домашнего ареста продлён до 12 апреля, в длительных прогулках отказано.