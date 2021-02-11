Бывший замглавы Колпино оброс уголовными делами, признал всё и попросил о послаблениях. Суд не внял

Ещё три уголовных дела возбудили в отношении бывшего замглавы администрации Колпинского района Петербурга Алексея Жукова. Он признал кратно возросшие взятки, но смягчить условия домашнего ареста это не помогло.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 11 февраля, Колпинский районный суд продлил меру пресечения Жукову. Бывший чиновник провёл четыре месяца в следственном изоляторе, в декабре прошлого года добился смягчения меры и, видимо, рассчитывал на дальнейшие послабления.

«Сторона защиты против домашнего ареста не возражала, просив изменить условия и увеличить время прогулок до 4 часов», — сообщают в пресс-службе.