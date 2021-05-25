FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.53р89.69р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Уборка дворов на полтора миллиона. Главе Жилищного агентства Колпинского района вменяют возмездное подписание актов

Следствие задержало главу ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района» за ежемесячную ренту в полтора миллиона.

По данным «Фонтанки», следствие считает, что глава ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района» Мария Орлова каждый месяц получала определенную сумму за подписание актов выполненных работ по уборке дворов. Ранее ее задержали в рамках дела об особо крупной взятке.

Как сообщает собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах, ежемесячная плата, по версии следствия, составляла 1,55 млн рублей. Общая сумма превысила 7 млн рублей.

Напомним, о задержании Орловой стало известно 25 мая. Судя по описанию, канва дела совпадает с тем, что изначально вменяли бывшему замглавы Колпинского района Алексея Жукова: 400 тысяч за подписание актов выполненных работ по уборке дворов. Позже, впрочем были возбуждены еще три дела, и общая сумма взяток составила уже около 26 млн.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Silver867
Ежу понятно, что она полтора миллиона каждый месяц не себе брала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний