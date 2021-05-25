Уборка дворов на полтора миллиона. Главе Жилищного агентства Колпинского района вменяют возмездное подписание актов

По данным «Фонтанки», следствие считает, что глава ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района» Мария Орлова каждый месяц получала определенную сумму за подписание актов выполненных работ по уборке дворов. Ранее ее задержали в рамках дела об особо крупной взятке.



Как сообщает собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах, ежемесячная плата, по версии следствия, составляла 1,55 млн рублей. Общая сумма превысила 7 млн рублей.



Напомним, о задержании Орловой стало известно 25 мая. Судя по описанию, канва дела совпадает с тем, что изначально вменяли бывшему замглавы Колпинского района Алексея Жукова: 400 тысяч за подписание актов выполненных работ по уборке дворов. Позже, впрочем были возбуждены еще три дела, и общая сумма взяток составила уже около 26 млн.

