Следствие не добилось ареста главы жилагентства Колпинского района. Её отпустили домой

В Петербурге суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу главы жилищного агентства Колпинского района Марии Орловой. Обвиняемая в коррупции избежала СИЗО, но желаемой мягкости не услышала.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 мая меру пресечения Орловой определил Колпинский суд. Следователь просил отправить её в следственный изолятор, обвиняемая и её защитник рассчитывали на запрет определённых действий.

Суд отказал обоим и отправил директора жилищного агентства под домашний арест до 11 июня. Пределами квартиры ограничена свобода и бывшего замглавы Колпинской администрации Алексея Жукова. Следствие полагает, что оба были в сговоре.