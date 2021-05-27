Следствие не добилось ареста главы жилагентства Колпинского района. Её отпустили домой

В Петербурге суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу главы жилищного агентства Колпинского района Марии Орловой. Обвиняемая в коррупции избежала СИЗО, но желаемой мягкости не услышала.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 мая меру пресечения Орловой определил Колпинский суд. Следователь просил отправить её в следственный изолятор, обвиняемая и её защитник рассчитывали на запрет определённых действий.
Суд отказал обоим и отправил директора жилищного агентства под домашний арест до 11 июня. Пределами квартиры ограничена свобода и бывшего замглавы Колпинской администрации Алексея Жукова. Следствие полагает, что оба были в сговоре.
Обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере Орловой предъявлено 26 мая. О её задержании стало известно днём ранее. Как сообщала «Фонтанка», в материалах идёт речь о сумме в 7 млн рублей, которые глава жилищного агентства якобы получала за подписание актов выполненных работ по уборке дворов.
Жуков, как полагает следствие, набрал взяток более чем на 26 млн рублей. Он признал вину. В Следственном комитете, подтверждая задержание Орловой, сообщили, что её предполагаемый сообщник заключил досудебное соглашение и даёт показания.