Беглов перераспределил сферы между своими заместителями

Губернатор Петербурга Александр Беглов перераспределил сферы деятельности между вице-губернаторами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Смольного.



У вице-губернатора Алексея Корабельникова останется кураторство над комитетом по контролю за имуществом и комитетом финансов. А комитет по госзаказу переходит под контроль Валерия Москаленко. Также под его началом находятся комитет имущественных отношений, комитет по экономической политике и стратегическому планированию.



Вице-губернатор Николай Линченко будет координировать и контролировать деятельность комитетов по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, а также Госстройнадзор.

