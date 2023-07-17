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    Беглов перераспределил сферы между своими заместителями

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов перераспределил сферы деятельности между вице-губернаторами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Смольного.

    У вице-губернатора Алексея Корабельникова останется кураторство над комитетом по контролю за имуществом и комитетом финансов. А комитет по госзаказу переходит под контроль Валерия Москаленко. Также под его началом находятся комитет имущественных отношений, комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

    Вице-губернатор Николай Линченко будет координировать и контролировать деятельность комитетов по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, а также Госстройнадзор.

    Анатолий Повелий является куратором жилищного комитета, комитетов по благоустройству, по государственной охране памятников, а также ГАТИ, ГЖИ и ГТИ.

    У Натальи Чечиной под контролем комитеты по молодежной политике, по социальной политике, территориального развития, а также управление социального питания.

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