Беглов перераспределил сферы между своими заместителями

Губернатор Петербурга Александр Беглов перераспределил сферы деятельности между вице-губернаторами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Смольного.
У вице-губернатора Алексея Корабельникова останется кураторство над комитетом по контролю за имуществом и комитетом финансов. А комитет по госзаказу переходит под контроль Валерия Москаленко. Также под его началом находятся комитет имущественных отношений, комитет по экономической политике и стратегическому планированию.
Вице-губернатор Николай Линченко будет координировать и контролировать деятельность комитетов по строительству, по градостроительству и архитектуре, по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, а также Госстройнадзор.
Анатолий Повелий является куратором жилищного комитета, комитетов по благоустройству, по государственной охране памятников, а также ГАТИ, ГЖИ и ГТИ.
У Натальи Чечиной под контролем комитеты по молодежной политике, по социальной политике, территориального развития, а также управление социального питания.