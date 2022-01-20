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«Нас просто попросили, никто не заставлял». В центре Петербурга убирать дворы от снега привезли бюджетников

Тень хорошо знакомого снежного субботника нависла над центром Петербурга. Адмиралтейский район привлек к уборке дворов сотрудников бюджетников учреждений.

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Группу людей, явно не привычных к работе лопатой, корреспондент «Фонтанки» обнаружил 20 января рядом с редакцией, во дворах Гороховой улицы. Они подтвердили, что являются сотрудниками Центра реабилитации инвалидов. «Нас попросили, никто не заставлял, — говорит мужчина на видео. — Мы согласились на добровольных условиях, потому что видим, что город находится в ситуации очень сложной». По данным «Фонтанки», группы по несколько человек и из других бюджетных учреждений работают по разным адресам.

автор видео Юлия Копыльцова / «Фонтанка.ру»

По совпадению или нет, но накануне ежедневный отчет «Фонтанки» о том, как корреспонденты добираются до работы по зимнему городу, как раз касался Адмиралтейского района.

автор фото Юлия Копыльцова / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Копыльцова / «Фонтанка.ру»
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Смольному уже доводилось выводить на борьбу со снегом и гололедом чиновников и госслужащих по всему городу. Такие субботники проходили зимой 2019 года, когда коммунальные службы тоже не справлялись с уборкой улиц и дворов, в них принимали участие порядка 30 тысяч человек. Отношение со стороны самих бюджетников к этому было неоднозначным. «Есть такое слово — надо, — говорил тогда вице-губернатор Николай Бондаренко. — Много людей, которые работают в органах власти, вышли и работали. Потому что коммунальщики не успевают. А поработали, теперь и на душе легче. Я тоже работал вместо того, чтобы в субботу полежать на диване у телевизора».

Ранее вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что намерен ломать базовый принцип, который сейчас действует в отрасли содержания города, а именно — желание сэкономить. Реформа предполагает, что уборку выведут из конкурсной процедуры и передадут в бюджетные учреждения. О том, как это будет выглядеть применительно ко дворам, рассказал «Фонтанке» председатель жилищного комитета Олег Зотов.

автор фото Юлия Копыльцова / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Копыльцова / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

265027801
Так а чего россгвардию не попросят? Сейчас митингов нет, все равно ничего не делают. А так будет двойной эффект. И убирают, и патрулируют
SWd
Мы прям взяли и поверили, что бюджетники вышли убирать снег исключительно добровольно и без всякого принуждения.
263827421
Скоро будут в фасованном картофеле визитки докторов наук
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