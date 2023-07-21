Урожайный год. Муниципалам выделят рекордные деньги на благоустройство

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге начали готовиться в будущему выборному году. Чтобы избиратели видели работу местных и городских чиновников, им планируют выделить в два раза больше денег на благоустройство, чем в этом году, — профильные комитеты собрали с муниципальных советов заявки на проекты на несколько миллиардов рублей.



На прошлой неделе главы муниципалитетов и местных администраций получили письмо из совета муниципальных образований. В шапке значилось «СРОЧНО!!!» и «ВАЖНО!!!». Глав муниципалитетов уведомляли, что комитет по благоустройству продлил прием документов на конкурс для предоставления субсидий. «Прорабатывается вопрос об установлении уровня софинансирования в объеме 95% средств из бюджета Санкт-Петербурга и 5% средств из местного бюджета», — говорилось в письме. Муниципальных чиновников просили отправить все возможные проекты специалисту комитета.



Как рассказали «Фонтанке» собеседники в двух муниципальных образованиях, устно им сообщили, что в 2024 году субсидия может составить аж 5 млрд рублей. «Нас обзванивали и просили подать хоть что-то, хоть черновик или наброски, потому что набралось пока на 4 млрд. Но у нас нет столько проектов, которые мы вот так сходу могли бы подать и уже через год получить результат. Это же не просто конкурс провести, это согласование, подготовка, обсуждение. Наверное, если б мы заранее готовились, то могли бы что-то предложить», — говорит один из муниципалов. Другой собеседник отметил, что предлагал проект по асфальтированию во дворах, но его не приняли: «Им нужны только красивые проекты типа детских и спортивных площадок. Открывать их будут массово летом будущего года — аккурат перед выборами, муниципальными и губернаторскими». По словам муниципала, расчет идет на то, что будущие кандидаты будут участвовать в открытии площадок, а может быть, и на них самих напишут, благодаря кому профинансировано строительство, — тогда жители уж точно запомнят, за кого нужно голосовать.



Впрочем, были и те муниципалы, что более активно откликнулись на просьбу чиновников и совета муниципальных образований. Например, в муниципалитете Парголово на конкурс отправили 29 проектов почти на 400 млн рублей, в том числе несколько детских и спортивных площадок в Осиновой роще. «Хорошо, что это субсидия целевая, именно на благоустройство, ни на какие театры и праздники ее не потратишь, — говорит глава Парголово Ольга Кутыловская. — Когда-то мне один из жителей сказал, что в театр, конечно, приятно сходить, но если идти обратно домой по ямам, то всё впечатление испортится. Я очень благодарна комитету по благоустройству, что они так о нас заботятся». Новинка этого года еще и в том, что муниципалам готовы дать из городского бюджета 95 процентов суммы проекта (раньше покрывались затраты на 70 процентов или меньше — это зависело от того, насколько муниципалитет финансово грамотно вел свой бюджет). Если субсидия действительно составит 95 процентов сметы, то в Парголово готовы на муниципальные средства построить сами еще две детские площадки в «Северной долине», добавляет Кутыловская.



Субсидии на благоустройство муниципалитетов до 2021 года распределяли только «своим», вспоминает глава округа № 72 Павел Швец (он также подал заявки на два проекта детских площадок на будущий год на сумму 90 млн рублей). Деньги в местные бюджеты шли в рамках так называемой депутатской поправки — когда депутаты Заксобрания могли по-своему распределять часть бюджета города и указывать получателей этих денег. Депутатскую поправку с приходом нового руководства в Законодательное собрание решили устранить и вместо этого ввели новый механизм. «В конце 2021 года объявили конкурс — можно было подать на него свой проект по благоустройству и получить денег. Участников было очень мало, сроки короткие и дали всем. Мы подавали уже в 2022 году — даже получили деньги на два проекта, детские площадки на Софийской и Турку», — говорит Швец. После этого, по его словам, конкурс проводили еще в конце 2022 года, но оппозиционные муниципалитеты уже денег не получили. «Субсидия нужна нам еще и потому, что из-за финансовой реформы, когда изменили систему доходов в муниципальные бюджеты, мы почти ничего не можем сделать сами — денег в муниципальных бюджетах мало, и на большие, хорошие проекты не хватает, а тут нам фактически компенсируют эти средства», — добавляет глава округа.



Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов подтвердил «Фонтанке», что субсидия муниципалам в 2024 году может составить 5 млрд рублей — в два раза больше, чем в этом году. До этого, по его словам, на конкурс денег выделялось сильно меньше — 300 млн рублей, но возможности бюджета растут. Он добавил, что выделение денег произошло благодаря слаженной работе руководства Законодательного собрания и профильных чиновников Смольного, однако когда именно эта работа началась и в какой момент стало известно о выделении рекордной суммы, сказать не смог.



В комитете по благоустройству «Фонтанке» подтвердили, что планируют увеличить субсидии муниципалам и в ближайшее время начнут рассматривать их проекты.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

