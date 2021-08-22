Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Поделиться Поделиться







Проект ремонта Заневского парка районные чиновники презентовали как достижение. Но очень далекое от вкусов и потребностей рядовых петербуржцев — они требуют от губернатора и просят у президента остановить уничтожение зеленой зоны, ругают чиновников за расточительность и «глухоту» к пожеланиям и критике горожан.

Жители Красногвардейского в локальных пабликах делятся друг с другом снимками активных работ по «капитальному ремонту» Заневского парка. Остановить реализацию этого проекта горожане безуспешно пытаются последний месяц.



Парку, по задумке чиновников, придают «космический облик» — по неофициальному названию в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Как это будет выглядеть, чиновники показали в январе 2021 года. Работы планируется завершить осенью.

Месяц назад на сайте Change.org создали петицию. Подписанты, 550 человек, требуют от губернатора Александра Беглова спасти парк, и призывают Владимира Путина обратить внимание на творящееся в Петербурге.

«Ужас! Хуже однозначно», «Жаль. Уродуют», «С утра до ночи выпиливают деревья, подрезают корни. Через полгода там будет пустырь», «Надо было встать стеной на защиту парка, как жители Мурино (Муринский парк. — Прим. ред.), а мы только и можем, что разглагольствовать», — обсуждают между собой горожане в районном паблике. Их утешают, но как-то сомнительно: «Думаете, что это предел издевательства над природой и жителями? Бывает хуже!!! Посмотрите на благоустройство Сестрорецкого парка». Горожане писали обращения в Смольный, и получали одинаковые ответы: обещания, что будет красиво и современно.



Негодование горожан вызвали несколько моментов: плитка и полимерное покрытие вместо гравия и травы, стоимость. И особенно болезненно петербуржцы реагируют на вырубку деревьев и неаккуратность проведения работ, который, уверены жители, может привести к гибели оставшихся зеленых насаждений из-за повреждения корней. Хотя власти города обещали: «Во время работ зеленые насаждения в парке не пострадают».

В администрации Красносельского района причин для негодования общественности не видят. Там заверили, что вырубка здоровых деревьев и кустарников производится не будет. Впрочем, споры о степени болезни деревьев и необходимости их вырубки — в Петербурге традиционно острая тема.

«Вырубка зеленых насаждений не производится. Осуществляется пересадка

в соответствии с проектом благоустройства, из 3000 деревьев, расположенных

в Заневском парке, пересаживаются 15. Снос осуществляется только больных, аварийных, и сухостойных деревьев... Данные работы осуществляются с максимально возможным сохранением корней зеленых насаждений, причем основная часть корневой системы деревьев не повреждается, что минимизирует воздействие на зеленые насаждения. Также во время проведения земляных работ встречаются корни, которые подлежат удалению, снесенных до производства работ по благоустройству деревьев», — заверили чиновники.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонатка.ру» Поделиться Поделиться







Что касается повреждения деревьев, в том числе, корневой системы, район заверил, что «встречаются корни, которые подлежат удалению — снесенных до производства работ по благоустройству деревьев», а «поврежденные участки коры деревьев незамедлительно обрабатываются специальными составом».

В проекте, отмечают в администрации, сохранены все действующее дорожки, и пешеходные маршруты. Тротуарную плитку чиновники объяснили созданием условий для комфортного нахождения в парке людей с ограниченными возможностями и требованиями СанПин.

На портале Госзакупок можно увидеть целую плеяду конкурсов на выполнение работ по «планировке объекта благоустройства». Всего же, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Красногвардейского района на «обновление» парка будет потрачено 285 млн рублей, и еще 45,7 млн — на освещение.

В администрации заверяют, что утверждению проекта предшествовало общественное обсуждение. Однако оно, очевидно, носило неофициальный характер, так как проекты благоустройства не проходят такую процедуру. Впрочем, даже под эфиром, на котором еще в апреле 2020 года обсуждался проект (ссылку предоставили в администрации) полно комментариев, из которых можно понять: предложенное горожанам категорически не нравится.



«Заневский парк должен остаться тихим зеленым парком», «В парке необходимо провести лишь освещение», «проект выглядит навороченным и излишним», «не надо делать покрытий резиновых, они жутко пахнут», «Такой проект не устраивает совсем!» — такими комментариями пестрел эфир. А также жалобами непосредственно на организацию даже неформальных слушаний: «Трансляция не ведется. Куда подавать конкретные замечания и до какого срока? Анонс сегодняшних слушаний вывешен только вчера, требуется время для подробных и взвешенных мнений». «Честно говоря, очень смущает, что мероприятие не было нормально анонсировано и проходило в такой специфичной форме.

Если это обсуждение, то почему люди могут участвовать только в критике уже сформированных проектов? При разработке они как-то обсуждались с общественностью? Подключение жителей на этом этапе явно запоздало», — заметил петербуржец Кирилл.

«Одним предложением можно сказать, что это насильно причинить добро», — прокомментировала проект и качество работ координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника.



Собеседник редакции обратила внимание, что нельзя благоустраивать существующий парк частями без учета общей концепции и окружающего пространства. По ее мнению, освещение и деревья не очень хорошо «дружат» в проекте. «Тем более, если предполагается освящать в большом объеме и вечером. Также надо понимать, что кабель освещения проходит именно по основным корням деревьев», — заметила она.

Плитку в таком парке Тиника считает абсолютно избыточной и обращает внимание, что для начала стоило бы провести исследования по пешеходным потокам. Что действительно нужно сделать — это работа с водой, ее надо правильно собирать и отводить, а также продумать полив, говорит эксперт.

«Ни в коем случае нельзя делать такое огромное непроницаемое пространство в парке. Это приведет к проблемам с деревьями вокруг и к застою воды. Исследования и программирование парка после запуска также необходимо понимать до начала работ. Например, на Карповке не продумали полив, и весь газон высох, проложили кабель освещения по корням — деревья страдают и появились сухие ветки. Не продумали отвод воды — и плитка уже разрушилась местами», — приводит она пример.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

